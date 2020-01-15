  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников — нардеп
Политика
РБК Украина РБК Украина ·
· Кабинет Министров Украины · Зарплата · Премия
Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников — нардеп

Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников — нардеп (11 новостей)

«Установлен новый минимальный размер должностного оклада»

Кабинет министров Украины изменил принципы оплаты труда и установил сетку зарплат для топ-чиновников. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По данным Гончаренко, который присутствовует на закрытом заседании правительства, устанавливается новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн).

Размеры должностных окладов утверждаются в гривнах, а не коэффициентах как это было в 2019 году. Согласно документу, руководитель государственного органа (Офис президента, аппарат СНБО) будет иметь должностной на уровне 37800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти - 33600 грн.)

Кроме того, устанавливается, что первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться:

1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам Украины, министрам премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;

2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) согласно их личного вклада в общие результаты работы в размере до 200 процентов должностного оклада

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников — нардеп»
Фото Кабмин установил новый уровень зарплат и премий топ-чиновников
Фото Кабмин утвердил новые зарплаты и премии топ-чиновникам: сколько получат в 2020 году
Фото Гончарук узаконил 200-процентные премии для топ-чиновников (СКРИНШОТ)
Фото Кабмин установил новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников
Фото Кабмин утвердил новые зарплаты и премии для топ-чиновников – нардеп
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.20, 13:10 Кабинет министров принял решение установить новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников.
Апостроф Апостроф  ·  15.01.20, 13:13 В Кабинете министров Украины приняли решение определить новую сетку зарплат для топ чиновников и установить новый минимальный размер оклада.
UBR.ua UBR.ua  ·  15.01.20, 13:13 Правительство сегодня установило сетку должностных окладов для топ-чиновников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании…
Голос.UA Голос.UA  ·  15.01.20, 13:16 Во время заседания Кабинета министров было решено отказаться от практики установления больших заработных плат, а размер выплат чиновников утвердить в гривне, а не к коэффициенту. Об этом сообщается в…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  15.01.20, 13:25   Кабмин 15 января решил изменить систему оплаты топ-чиновников. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram. Основные изменения: Устанавливается…
Капитал Капитал  ·  15.01.20, 13:37 Кабинет министр принял решение установить новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников. Об этом сообщает народный депутат ЕС Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.…
УНН УНН  ·  15.01.20, 13:58 "Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников", - написал нардеп. Так, среди основных изменений таковы: Устанавливается новый минимальный размер должностного…
Finance Finance  ·  15.01.20, 14:15 Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Установлены основные изменения:…
Униан Униан  ·  15.01.20, 14:53 Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не в коэффициентах, как это было раньше.
ТСН ТСН  ·  15.01.20, 14:55 Установлен новый минимальный размер должностного оклада.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Украина направила второй запрос в Иран о доступе к &quot;черным ящикам&quot; сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора

Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным…
Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск
Экс-нардепа объявили в розыск

Экс-нардепа объявили в розыск
Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине, - СМИ

Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине,…
Женщина впервые заняла высокий пост в Ватикане

Женщина впервые заняла высокий пост в Ватикане
Между Трампом и Зеленским возникла какая-то химия - посол Украины

Между Трампом и Зеленским возникла какая-то химия - посол Украины
Путин намерен закрепить приоритет Конституции РФ над международными решениями

Путин намерен закрепить приоритет Конституции РФ над международными решениями
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обговорил трагедию с Меркель

Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обговорил трагедию с Меркель
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полицейского заподозрили в вооруженном нападении на гражданского

Полицейского заподозрили в вооруженном нападении на гражданского
Сняли на видео странное поведение двух нардепов в Раде

Сняли на видео странное поведение двух нардепов в Раде
В Днепре велосипедист врезался в грузовую машину: есть пострадавшие

В Днепре велосипедист врезался в грузовую машину: есть пострадавшие
Во Львовском облцентре крови кончились запасы, ищут доноров

Во Львовском облцентре крови кончились запасы, ищут доноров
Это что-то невероятное: бой кота с тремя койотами поразил сеть

Это что-то невероятное: бой кота с тремя койотами поразил сеть
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ: «На меня выходили украинские клубы»

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ: «На меня выходили украинские клубы»
У Павлограді відбувся конкурс «Творче досягнення року»

У Павлограді відбувся конкурс «Творче досягнення року»
Кабмін затвердив перелік доріг, які ремонтуватимуть у 2020-му. Що робитимуть на Полтавщині?

Кабмін затвердив перелік доріг, які ремонтуватимуть у 2020-му. Що робитимуть…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.