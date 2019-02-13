Кабмин утвердил гособоронзаказ на 2019 год (4 новости) «Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил гособоронзаказ (ГОЗ) на 2019 год»

Правительство Украины на заседании в среду, 13 февраля, утвердило гособоронзаказ на 2019 год. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на источник в оборонном секторе.

"Сегодня правительством утвержден гособоронзаказ на 2019 год, параметры коррелируются с прогнозными", - сказал собеседник агентства.

Согласно озвученным в декабре 2018 года прогнозным оценкам Министерства экономического развития и торговли, объем гособоронзаказа на 2019 год может составить порядка 25 млрд грн. Это на 19% больше в сравнении с параметрами заказа на 2018 год, который, по данным ведомства составил 21 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба МЭРТ, Кабмин сегодня утвердил изменения в порядок формирования цены на продукцию оборонно-промышленного комплекса с целью совершенствования действующей модели формирования цены на продукцию, работы, услуги оборонного назначения в случае, когда отбор их исполнителей и поставщиков осуществляется без применения конкурентных процедур.

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Согласно сообщению, постановление конкретизирует состав затрат, включаемых в статьи калькуляции на продукцию и услуги оборонного назначения при формировании цены. Так, в частности, документ предусматривает включение в состав прямых операционных расходов затраты на приобретение полуфабрикатов и комплектующих изделий, вспомогательных и других расходов. В расходы, связанные с выполнением исследовательских работ, ремонтом и модернизацией военной и специальной техники, включаются расходы на социальное страхование и другие расходы, которые не нашли отражения в указанных статьях расходов. Помимо этого, в расходы на заработную плату включаются расходы на заработную плату работников, которые не включены непосредственно в штат предприятия, а выполняют свою работу по гражданско-правовому договору.

"Принятое решение создает условия для установления обоснованной цены на продукцию оборонного назначения с предотвращением при этом необоснованных расходов для предприятий-исполнителей государственного оборонного заказа, что будет способствовать повышению их эффективности", - сказано в сообщении.

Отметим, 17 января Верховная Рада упростила государственные закупки оружия и предоставления услуг оборонного назначения из-за границы. Документ предусматривает устранение посредников при закупке.

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