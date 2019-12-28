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Фокус Фокус · · Обновлено в 19:58
· Кабинет Министров Украины · Розыск · Отопительный сезон · Увольнение
Кабмин уволил отстраненного главу АРМА

Кабмин уволил отстраненного главу АРМА (11 новостей)

«Временно возглавит орган Виталий Сигидина»

Кабмин уволил Антона Янчука с должности председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1374-р. Янчука уволили в соответствии с ч.1 ст.871 Закона Украины "О государственной службе". 19 декабря Янчук уже подал иск против правительства по факту своего отстранения от должности главы АРМА. Окружной админсуд Киева открыл производство. Подготовительное заседание назначено на 21 января. Ранее его отстранили от исполнения обязанностей за срыв отопительного сезона во Львовской области. Дело в том, что именно АРМА передало теплоцентрали в Новояворовске и Новом Роздоле в управление частной фирме "Гарант Энергия М". Фирма в прошлом году также допустила срыв отопительного сезона в многотысячных городах. В этом году она во второй раз выиграла конкурс, и снова не справилась с запуском отопительных систем. В ситуацию с теплом вмешались даже премьер Алексей Гончарук и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. В итоге, Новороздольская и Новояворовская ТЭЦ перешли в управление НАК. Как ранее сообщал Фокус: В конце сентября Печерский райсуд по ходатайству ГПУ передал в управление АРМА Украинский Медиа Холдинг (UMH) бежавшего в РФ бизнесмена Сергея Курченко. Еще ранее, в апреле 2019-го, НАБУ пришло в АРМА с обысками. Должностных лиц агентства подозревали в злоупотреблении властью.

Обновлено в 19:56 Временно исполнять обязанности председателя агентства будет начальник отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Виталий Сигидина.

Обновлено в 19:58 Распоряжение правительства уже опубликовано.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин уволил отстраненного главу АРМА»
Фото Кабмин уволил главу АРМА
Фото Кабмин уволил главу АРМА Антона Янчука
Фото Правительство уволило Янчука с должности председателя АРМА
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.12.19, 16:50 19 декабря Антон Янчук подал иск против Кабинета министров за отстранение его с должности
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.12.19, 16:50 19 грудня Антон Янчук подав позов проти Кабінету міністрів через відсторонення його з посади
Украинская правда Украинская правда  ·  28.12.19, 17:53 Кабмин уволил Антона Янчука с должности председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.12.19, 17:58 Антона Янчука уволили с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом говорится…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  28.12.19, 18:18 Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Соответствующее…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  28.12.19, 18:33 Временно возглавит орган Виталий Сигидина.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.12.19, 19:00  Янчук подал иск против Кабинета министров из-за отстранения его от должности главы АРМА.
Униан Униан  ·  28.12.19, 19:56 Временно исполнять обязанности председателя агентства будет начальник отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Виталий Сигидина.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  28.12.19, 19:58 Распоряжение правительства уже опубликовано.
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