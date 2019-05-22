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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:44
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Кабмин выделил 32 млн на аудит Укроборонпрома

Кабмин выделил 32 млн на аудит Укроборонпрома (6 новостей)

«Кабинет министров Украины выделил 32 миллиона гривень на проведение финансового аудита «Укроборонпрома»»

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение украинского парламента законопроект, который дает возможность провести аудит деятельности государственного концерна "Укроборонпром" и обеспечить прозрачность его деятельности.

Так, правительство выделило 32 миллиона гривен на проведение финансового аудита концерна. Соответствующее заявление во время заседания Кабмина сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Мы вносим законопроект в украинский парламент относительно прозрачной работы "Укроборонпрома". Все, что касается военной тематики и закупок в этой сфере. Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 миллиона гривен для "Укроборонпрома" для того, чтобы начать глубокий финансовый аудит своей деятельности, – сказал он.

15 мая правительство уже хотело начать аудит "Укроборонпрома", однако во время заседания министры установили, что провести его без изменений в законодательстве не удастся. Все потому, что некоторые вопросы деятельности "Укроборонпрома" являются государственной тайной.

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Почему в "Укроборонпроме" должны провести аудит?

В конце февраля команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала две части программы, в которой говорилось о том, что высшие чиновники оборонной сферы якобы получали откаты с поставок контрабандных российских деталей для военной техники, переплачивая за них в три-четыре раза.

Все это, по словам расследователей, происходило на фоне заявлений высшего руководства страны об "импортозамещении" и отказе от поставок из России.

В причастности к незаконным схемам журналисты, в частности, обвиняли заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его 22-летнего сына Игоря. Одним из организаторов схемы они также называли гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина. Все фигуранты указанного расследования считают обнародованную информацию недостоверной.

6 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил провести международный аудит концерна "Укроборонпром".

Обновлено в 13:26 Кабинет министров Украины выделил 32 миллиона гривень на проведение финансового аудита «Укроборонпрома».

Обновлено в 14:44 Кабинет министров Украины выделил 32 миллиона гривен на проведение финансового аудита "Укроборонпрома". Соответствующее заявление в ходе заседания правительства сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает 112.ua. "Мы вносим законопроект в украинский парламент по прозрачной работе "Укроборонпрома". Все, что касается военной тематики и закупок в этой сфере. Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 млн гривен для "Укроборонпрома" для того, чтобы начать глубокий финансовый аудит своей деятельности", - заявил премьер. Между тем, сегодня, 22 мая, премьер - министр Украины, открывая заседание Кабмина, объявил о своей отставке.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин выделил 32 млн на аудит Укроборонпрома»
Фото Кабмин выделил 32 миллионов на аудит "Укроборонпрома"
Фото Кабмин выделил 32 млн на аудит Укроборонпрома
Фото Правительство выделит 32 миллиона на аудит Укроборонпрома
Фото В Кабмине выделили 32 миллиона гривен на аудит «Укроборонпрома»
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 12:28 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 млн грн на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром". "Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 млн грн…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 12:29 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 млн грн на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром". "Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 млн грн…
Телеграф Телеграф  ·  22.05.19, 13:08 Кабинет министров Украины выделит 32 млн гривень для Укроборонпрома на проведение глубокого финансового аудита своей деятельности.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.05.19, 13:26 Кабинет министров Украины выделил 32 миллиона гривень на проведение финансового аудита «Укроборонпрома».
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  22.05.19, 14:44 Кабинет министров Украины выделил 32 миллиона гривен на проведение финансового аудита "Укроборонпрома". Соответствующее заявление в ходе заседания правительства сделал премьер-министр Украины Владимир…
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