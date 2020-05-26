Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики, - Шмыгаль

На завтрашнем заседании Кабинета министров будет представлена ​​программа стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19. Создание программы происходило в четыре этапа.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа... Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную раду для дальнейшей работы", - отметил глава правительства.