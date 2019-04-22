  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов"
Политика
Комментарии Комментарии ·
· Россия · Кандидат в президенты · Натуральный камень · Украшения · Чорнобильці
Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов"

Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов" (3 новости)

«Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал Владимиру Зеленскому удачи по случаю его победы на выборах президента Украины. Об этом он написал…»

Лидер Чечни уверен, что Россия первой протянет руку помощи в дни невзгод Лидер Чечни Рамзан Кадыров поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. "Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородный делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!", - написала Кадыров в своем Telegram По его мнению, у Зеленского есть огромное преимущество перед действующим президентом Порошенко - мандат доверия, пусть и протестного характера, и возможность осознать, что Россия самый близкий сосед. Также лидер Чечни уверен, что Россия - страна, которая первой протянет руку помощи в дни невзгод. Как сообщали "Комментарии", Центральная избирательная комиссия обработала 87,11% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" ЦИК. По результатам подсчетов 87,11 % протоколов лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,21% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,45% граждан. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов"»
Фото Кадыров поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и выразил надежду, что он возродит дружбу с Россией
Фото Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов"
Фото Кадыров поздравил Зеленского и пожелал "удачи в единении народов"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  22.04.19, 04:26 Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал Владимиру Зеленскому удачи по случаю его победы на выборах президента Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.04.19, 07:37 Лидер Чечни Рамзан Кадыров поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородный…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Кадыров пожелал Зеленскому &quot;удачи в единении народов&quot;

Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов"
Волкер назвал цель звонка Трампа Зеленскому

Волкер назвал цель звонка Трампа Зеленскому
МИД Великобритании поздравил Зеленкого: Теперь вы действительно будете слугой народа

МИД Великобритании поздравил Зеленкого: Теперь вы действительно будете слугой народа
Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на выборах

Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на выборах
Петр Порошенко признал свое поражение на выборах

Петр Порошенко признал свое поражение на выборах
Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Киев

Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Киев
В США открылся последний избирательный участок

В США открылся последний избирательный участок
Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что

Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 260

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 260
ЦИК обработала 90,1% протоколов: Зеленский побеждает с 73,17% голосов

ЦИК обработала 90,1% протоколов: Зеленский побеждает с 73,17% голосов
В Баку завершается подготовка к Гран При

В Баку завершается подготовка к Гран При
Как побороть стресс: Супрун развеяла мифы о недуге

Как побороть стресс: Супрун развеяла мифы о недуге
Закон о банкротстве может многих украинцев сделать бездомными - адвокат

Закон о банкротстве может многих украинцев сделать бездомными - адвокат
Сборная Украины дебютировала на ЧМ по керлингу

Сборная Украины дебютировала на ЧМ по керлингу
Астролог рассказал, как Зеленский увидит украинцев и почему его хотят убить

Астролог рассказал, как Зеленский увидит украинцев и почему его хотят…
На второй тур выборов президента не пришли более 11 млн избирателей

На второй тур выборов президента не пришли более 11 млн…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.