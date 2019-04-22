Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов"

Лидер Чечни уверен, что Россия первой протянет руку помощи в дни невзгод Лидер Чечни Рамзан Кадыров поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. "Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородный делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!", - написала Кадыров в своем Telegram По его мнению, у Зеленского есть огромное преимущество перед действующим президентом Порошенко - мандат доверия, пусть и протестного характера, и возможность осознать, что Россия самый близкий сосед. Также лидер Чечни уверен, что Россия - страна, которая первой протянет руку помощи в дни невзгод. Как сообщали "Комментарии", Центральная избирательная комиссия обработала 87,11% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" ЦИК. По результатам подсчетов 87,11 % протоколов лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,21% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,45% граждан.