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Как Батуми в Грузии: Саакашвили считает, что легализация игорного бизнеса может принести Украине 230 миллионов долларов за первый год

Как Батуми в Грузии: Саакашвили считает, что легализация игорного бизнеса может принести Украине 230 миллионов долларов за первый год (3 новости)

«Он провел встречу с нардепами из "Слуги народа"»

Глава Исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили провел онлайн-встречу с представителями парламента и бизнеса касательно принятия закона об игорном бизнесе. Об этом он сообщил в Facebook. По мнению Саакашвили, игорный бизнес нужно легализовать, так как дивиденды от него получает не госбюджет в виде налогов, а "крышеватели". "Однако его нужно легализовать правильно. У нас есть несколько соображений по этому поводу. Первое — нельзя допускать создания отдельной комиссии-регулятора, которая будет выбивать подати с бизнеса. Мы предлагаем оставить ее функцию Министерству финансов на техническом уровне. Второе – налог с оборота в размере 10%. Нельзя допускать возможные манипуляции с этими процентами. Поэтому мы предлагаем ежегодно взыскивать фиксированную лицензию и платить заранее. Тех, кто построит, к примеру, отель, можно освобождать от платы за лицензию. Благодаря этому можно развить зоны в Украине, которые заброшены", – сказал Саакашвили. Он добавил, что по такой...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 11:42 Он провел встречу с нардепами из "Слуги народа".
Униан Униан  ·  26.05.20, 13:09 Cаакашвили подчеркнул, что под казино могут быть выделены экономически депрессивные регионы.
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