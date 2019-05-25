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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 23:26
· Пресс-служба
Как братья Кличко испытали на прочность новый пешеходно-велосипедный мост: фото

Как братья Кличко испытали на прочность новый пешеходно-велосипедный мост: фото (6 новостей)

«Стеклянный мост открыли вечером 25 мая»

В Киеве открыли новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с днем города и лично пришел на открытие моста. Вместе с братом он решил проверить стеклянный пол на прочность и попрыгать, стекло выдержало. Кличко отметил, что стекло, которое использовали в качестве пола смотровых площадок, изготовленное в Украине, как и остальные стройматериалы. Стеклянный пол, по информации мэра Киева может выдержать нагрузку в 1150 кг на 1 квадратный метр. 

"Я практически ежедневно приезжал сюда, проверял, как идут работы. И наблюдал как вырисовывается эта красота, которую мы видим сегодня. Были, конечно, и манипуляции вокруг этого объекта, разговоры – нужен-не нужен, такой-не такой. Но я убежден: это будет одна из красивейших и самых популярных локаций столицы! Точно могу сказать, что ранее подобных проектов в Украине не воплощали!" - сказал Виталий Кличко. 

На открытие пришло несколько сотен человек. 

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Следует отметить, что длина моста почти 212 метров. Мост опирается на 4 опоры, высота наибольшей 32 метра, а самой низкой - 22 метра. На его строительство потратили 275 млн грн. При этом Кличко отметил, что все расходы будут проверены. 

Обновлено в 23:22 Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили на прочность стеклянный пол нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

Обновлено в 23:26 Стеклянный мост открыли вечером 25 мая

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.05.19, 21:11 В Киеве ко дню города 25 мая торжественно открыли новый пешеходно-велосипедный мост. Соединяет мост два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Мост имеет свою особенность…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.19, 22:48 Состоялась церемония открытия пешеходно-велосипедного моста между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.19, 23:22 Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили на прочность стеклянный пол нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  25.05.19, 23:26 Стеклянный мост открыли вечером 25 мая
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