"Как будто находился в компьютерной игре". Выживший в крушении Ан-26 рассказал об авиакастрофе

Курсант летного факультета Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба Вячеслав Золочевский единственный выжил во время падения самолета Ан-26 под Чугуевом.
20-летний курсант сейчас в больнице. Начальник Центра Эдуард Хорошун сообщил, что состояние пострадавшего – средней тяжести. Однако несмотря на это, военный находится в сознании.
Золочевского в палате посетили президент Украины Владимир Зеленский и председатель ОГА Алексей Кучер, говорится на сайте Офиса президента.
Вячеслав рассказал, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.
Президент поинтересовался, имеют ли врачи и пострадавший все необходимое для оказания медицинской помощи. Также глава государства пообщался с матерью курсанта Ириной.
Курсант сказал, что все происходило, как в компьютерный игре, передает "Суспильне" со ссылкой на председателя ОГА. Курсант, когда очнулся, ув...
Обновлено в 17:20 26 сентября его посетили президент Украины Владимир Зеленский и пглава Харьковской ОГА Алексей Кучер.