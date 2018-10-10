  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Как футболист спас жизнь одноклубнику в чемпионате Португалии
Спорт
Телеграф Телеграф · · Обновлено в 16:15
· Защитник
Как футболист спас жизнь одноклубнику в чемпионате Португалии

Как футболист спас жизнь одноклубнику в чемпионате Португалии (6 новостей и 1 видео)

«Голкипер в отчаянном прыжке ударился головой о штангу»

Футболист вовремя оказал первую помощь вратарю своей команды Ромену Салену.

Обновлено в 13:55 На 44-й минуте игрок хозяев Накаджима точным ударом из пределов штрафной сделал счет 2:0 в пользу своего клуба. Вратарь лиссабонцев Ромен Сален, пытаясь вытащить мяч, ударился головой о стойку и потерял сознание.

Обновлено в 16:15 Голкипер "Спортинга" Ромен Сален во время попытки отбить мяч ударился головой о штангу, потерял сознание и упал на газон. Пока медики команды бежали к Салену, Коатес вставил ему в рот пальцы, чтобы предотвратить западение языка и избежать блокировки дыхательных путей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Как футболист спас жизнь одноклубнику в чемпионате Португалии»
Фото Защитник спас жизнь вратарю, который ударился об штангу и потерял сознание (Видео)
Фото В Португалии футболист спас жизнь вратарю, который потерял сознание во время матча
Фото "Герой": сеть восхитил португальский футболист, который прямо на поле спас жизнь вратарю (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.10.18, 11:29 Во время матча чемпионата Португалии футболист "Спортинга" Себастьян Коатес спас жизнь голкиперу своей команды Ромену Салену
Факты Факты  ·  10.10.18, 11:50 Голкипер лиссабонцев потерял сознание после удара головой о стойку
ТСН ТСН  ·  10.10.18, 13:50 Голкипер в отчаянном прыжке ударился головой о штангу.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.10.18, 13:55 Футболист лиссабонского "Спортинга" Себастьян Коатес спас голкипера своей команды Ромена Салена во время матча чемпионата Португалии с "Портимоменси". На 44-й минуте игрок хозяев Накаджима точным ударом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  10.10.18, 16:15 Во время матча чемпионата Португалии ФК "Портимоненсе" с лиссабонским футбольным клубом "Спортинг" защитник столичной команды Себастьян Коатес спас вратаря. Игрок оказал первую помощь после того, как…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Как футболист спас жизнь одноклубнику в чемпионате Португалии

Как футболист спас жизнь одноклубнику в чемпионате Португалии
Италия - Украина: онлайн трансляция

Италия - Украина: онлайн трансляция
Как российские футболисты Мамаев и Кокорин устроили драки в Москве: видео всех стычек

Как российские футболисты Мамаев и Кокорин устроили драки в Москве:…
Италия - Украина товарищиский матч онлайн

Италия - Украина товарищиский матч онлайн
Футболисты сборной РФ Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей в Москве – СМИ

Футболисты сборной РФ Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей в…
Украинская шпажистка получила &quot;золото&quot; на юношеских Олимпийских играх

Украинская шпажистка получила "золото" на юношеских Олимпийских играх
Сестры Музычук объяснили свое решение поехать на ЧМ по шахматам в Россию

Сестры Музычук объяснили свое решение поехать на ЧМ по шахматам…
Хацкевич: У нас почему-то привыкли, что Динамо должно всех выносить

Хацкевич: У нас почему-то привыкли, что Динамо должно всех выносить
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр КРАСЮК: «Наша с Усиком деятельность не ограничится США»

Александр КРАСЮК: «Наша с Усиком деятельность не ограничится США»
Бавария интересуется Шкриньяром

Бавария интересуется Шкриньяром
В Украине презентовали новый Jeep Wrangler

В Украине презентовали новый Jeep Wrangler
Гарет Бэйл получил очередную травму

Гарет Бэйл получил очередную травму
Мейвезер – про поступок Нурмагомедова: «Это так непрофессионально»

Мейвезер – про поступок Нурмагомедова: «Это так непрофессионально»
Гонконг. Ястремская вышла в четвертьфинал

Гонконг. Ястремская вышла в четвертьфинал
Kia сделала из соплатформенника «Креты» электрокар

Kia сделала из соплатформенника «Креты» электрокар
ВИДЕО ДНЯ. Месси станет героем мирового циркового шоу

ВИДЕО ДНЯ. Месси станет героем мирового циркового шоу
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.