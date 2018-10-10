Как футболист спас жизнь одноклубнику в чемпионате Португалии (6 новостей и 1 видео) «Голкипер в отчаянном прыжке ударился головой о штангу»

Футболист вовремя оказал первую помощь вратарю своей команды Ромену Салену.

Обновлено в 13:55 На 44-й минуте игрок хозяев Накаджима точным ударом из пределов штрафной сделал счет 2:0 в пользу своего клуба. Вратарь лиссабонцев Ромен Сален, пытаясь вытащить мяч, ударился головой о стойку и потерял сознание.

Обновлено в 16:15 Голкипер "Спортинга" Ромен Сален во время попытки отбить мяч ударился головой о штангу, потерял сознание и упал на газон. Пока медики команды бежали к Салену, Коатес вставил ему в рот пальцы, чтобы предотвратить западение языка и избежать блокировки дыхательных путей.