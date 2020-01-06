Как и где отметить Рождество в Киеве: праздничная программа (7 новостей и 1 видео) «Украинская телеведущая Екатерина Осадчая отпразднует Рождество Христово в теплых краях в компании своего любимого мужа Юрия Горбунова»

Во вторник, 7 января, в Украине ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков, ночная температура будет в пределах нескольких градусов ниже нуля, а дневная едва превысит нулевую отметку.

Погода на 7 января от профессионального синоптика Как сообщила накануне в Facebook синоптик Наталка Диденко, на Рождество существенные осадки маловероятны, разве что немного их может выпасть на востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы ночью будут преобладать, но днем температура опять вернется к нулю.

В Киеве во вторник облачно, в ночь на 7 января ожидается -4...-6 градусов, днем около нуля.

Погода на 7 января от Укргидрометцентра Государственная метеослужба прогнозирует во вторник переменную облачность в центральных и западных регионах, на востоке и в Крыму возможен дождь со снегом. Температура ночью в восточных и центральных областях будет в районе 0...-4, на Подолье -3...-6, а вот Карпатах до -11. Днем же по Украине столбики термометров покажут температуру в пределах -1...+4, но именно на западе будет чуть теплее.

Погода на 7 января от Sinoptik.ua Облака в Киеве к утру 7 января рассеятся, и больше в этот день не появятся. Осадков в столице также не ждут. Температура к утру опустится до -5, но днем прогреется до +1. Следующей ночью будет уже около -4 градусов.

Погода на 7 января от Gismeteo По данным сервиса Gismeteo, в украинской столице на Рождество будет ясно. Температура ночью составит около -5, днем повысится до 0. Следующей ночью небо скроют облака при температуре около -3.