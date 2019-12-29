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Как на Х-фактор 10 прошел гранд-финал: видео выступлений и главные события/Победительницей юбилейного сезона стала Элина Иващенко (5 новостей и 1 видео) «Элина Иващенко одержала победу в 10 сезоне вокального шоу Х-Фактор»

Суперфинал шоу Х-фактор 10 сезон 2019 состоялся 28 декабря и ознаменовался грандиозным гала-концертом по случаю дня рождения популярного вокального конкурса, а также определил нового победителя проекта. Подопечная Игоря Кондратюка Элина Иващенко получила на 16 эфире самую большую поддержку зрителей и стала обладательницей "чемпионского титула".

Перед тем, как огласить имя победителя юбилейного сезона Х-фактор, судьи поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Воспитанник Оли Поляковой Георгий Колдун тепло высказался в адрес новой победительницы и пожелал ей фортуны и дальнейших музыкальных свершений, а также поблагодарил зрителей и свою "воспитательницу" за поддержку.

17-летняя звездочка Иващенко исполнила на закрытии шоу яркую финальную песню, собрав на сцене других участников проекта.

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Видео: Х-фактор 10 сезон - в суперфинале победила Элина Иващенко

По случаю праздничного выпуска на гала-концерте Х-фактор выступал такие звезды, как MONATIK, Верка Сердючка, Alyona Alyona, Тина Кароль, ALEKSEEV, "Антитіла", Alexander Krivoshapko, Pianoбой и Jamala.

Х-фактор 10 сезон - в суперфинале победила Элина Иващенко (Фото: facebook.com/XfactorUA)

Вокалист из Беларуси Георгий Колдун в 16 выпуске шоу исполнил песню Бон Джови.

Как призналась новая победительница шоу Иващенко, она мечтает стать легендой украинского шоу-бизнеса. На суперфинале девушка исполнила песню Квитки Цисык "Де ти там".

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Видео: Х-фактор 10 суперфинал - Элина Иващенко исполнила песню Квитки Цисык "Де ти там"

В эфире шоу судья Андрей Данилко, который также радовал зрителей на суперфинале зажигательным номером в образе Сердючки, признался, что его мечтой на самом деле была роль... Деда Мороза.

Еще один судья проекта Дмитрий Шуров также выступил на сцене Х-фактора по случаю Дня рождения шоу.

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Обновлено в 12:18 Элина Иващенко одержала победу в 10 сезоне вокального шоу "Х-Фактор".