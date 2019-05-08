«Как на нарах»: В Сети высмеяли «новый» поезд из Волыни в Одессу

Одесситы обсуждают состояние одного из вагонов поезда из Волыни в Одессу. Фотографии опубликовала в Facebook Екатерина Золотарева. Это единственный поезд, ходящий из Волыни в Одессу. Его пустили к курортному сезону. На нем возят детей в лагеря и санатории. По словам Екатерины, помимо изношенности, внутри поезда невероятно грязно, а окна затонированы каким-то средством, похожим на клей. Смотри еще Ржавые и заброшенные: где находится и как выглядит “кладбище” железнодорожных вагонов В интерсити Киев-Одесса пассажир избил стюарда: парня госпитализировали Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры