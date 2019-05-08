  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. «Как на нарах»: В Сети высмеяли «новый» поезд из Волыни в Одессу
Общество
Vgorode.ua Одесса Vgorode.ua Одесса ·
· Поезд · Facebook · Фотография
«Как на нарах»: В Сети высмеяли «новый» поезд из Волыни в Одессу

«Как на нарах»: В Сети высмеяли «новый» поезд из Волыни в Одессу (4 новости)

«В соцсетях возмутились состоянию нового поезда Укрзализныци, который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу. Пользователь Facebook…»

Одесситы обсуждают состояние одного из вагонов поезда из Волыни в Одессу. Фотографии опубликовала в Facebook Екатерина Золотарева. Это единственный поезд, ходящий из Волыни в Одессу. Его пустили к курортному сезону. На нем возят детей в лагеря и санатории. По словам Екатерины, помимо изношенности, внутри поезда невероятно грязно, а окна затонированы каким-то средством, похожим на клей. Смотри еще Ржавые и заброшенные: где находится и как выглядит “кладбище” железнодорожных вагонов В интерсити Киев-Одесса пассажир избил стюарда: парня госпитализировали Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.05.19, 10:25 В соцсетях возмутились состоянию "нового" поезда "Укрзализныци", который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу. Пользователь Facebook Екатерина Золотарева назвала этот поезд "скотовозом",…
Голос.UA Голос.UA  ·  08.05.19, 13:36 В соцсетях возмутились состоянию "нового" поезда "Укрзализныци", который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу. Пользователь Facebook Екатерина Золотарева назвала этот поезд "скотовозом",…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Восьмой правнук: Елизавета II впервые прокомментировала рождение сына Меган Маркл

Восьмой правнук: Елизавета II впервые прокомментировала рождение сына Меган Маркл
Kyiv not Kiev: международный аэропорт изменил написание украинских городов

Kyiv not Kiev: международный аэропорт изменил написание украинских городов
«Что с лицом?»: Тина Кароль в необычном образе испугала фанатов

«Что с лицом?»: Тина Кароль в необычном образе испугала фанатов
«Как на нарах»: В Сети высмеяли «новый» поезд из Волыни в Одессу

«Как на нарах»: В Сети высмеяли «новый» поезд из Волыни…
Умер известный композитор, автор песен &quot;Крылатые качели&quot; и &quot;Прекрасное далеко&quot;

Умер известный композитор, автор песен "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко"
Супрун назвала полезные продукты вместо лука

Супрун назвала полезные продукты вместо лука
Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительные акты

Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительные акты
Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным на Донбассе

Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным на Донбассе
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отставка Йованович свидетельствует о конфликте между Трампом и Конгрессом

Отставка Йованович свидетельствует о конфликте между Трампом и Конгрессом
Топ-10 детских сайтов на украинском языке

Топ-10 детских сайтов на украинском языке
Госдеп заверил Зеленского в дальнейшей поддержке США партнерских отношений с Украиной

Госдеп заверил Зеленского в дальнейшей поддержке США партнерских отношений с…
Защитник Самбрано не хочет возвращаться в Динамо

Защитник Самбрано не хочет возвращаться в Динамо
Вакарчук представит команду, с которой пойдет на парламентские выборы.

Вакарчук представит команду, с которой пойдет на парламентские выборы.
Путин затеял &quot;силовую&quot; игру с паспортами на Донбассе – Пономарев

Путин затеял "силовую" игру с паспортами на Донбассе – Пономарев
Олег Винник планирует выехать из Украины

Олег Винник планирует выехать из Украины
Чиновники рассказали, за чей счет слетали в Иерусалим сторонники одесского мэра

Чиновники рассказали, за чей счет слетали в Иерусалим сторонники одесского…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.