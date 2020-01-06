Как полезно приготовить кутью: советы Супрун

Кутья на Рождество является традиционным блюдом на праздничном столе в Святвечер, и готовят ее в разных регионах по своим особенным рецептам. Уляна Супрун раскрыла несколько интересных фактов про этот суперфуд и отметила его большую пользу, а также взглянула на рождественское лакомство с точки зрения нутрициологии.

Рецепт рождественской кутьи от победителя МастерШефа

Кутью делают из пшеницы, а иногда из тестяных бобалек или конопляных семян. Ее могут заливать компотом или виноградным соком или даже вином, добавляют изюм, груши-дички, орехи, мак, а иногда готовят даже из риса и айвового варенья, говорится в публикации экс-руководителя Минздрава Украины на странице в Facebook.

"В идеальном рационе, который помогает нам сохранить много лет полноценной жизни, каждый день есть цельнозерновые злаки, орехи, семечки, фрукты и ягоды. Чтобы не быть голословными: по данным исследования, опубликованного в 2019 году в журнале Lancet, недостаток в рационе цельнозерновых злаков является второй по распространенности "пищевой" причиной сердечно-сосудистых болезней во всем мире (первая - избыток соли). Далее идет недостаток семян и орехов и фруктов", - говорится в публикации.

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Безусловно, развитие болезней сердца и сосудов - сюжет сложный, и одним только питанием коронарную болезнь сердца не предотвратить, но кутья существенно снижает возможные риски.

"Ведь кутья - это и есть злаки (пшеница или ячмень), орехи, семечки: мак, конопля, даже халва и сушеные фрукты и ягоды: черника, изюм, груши, яблоки, чернослив, и сделанный из них компот. Даже виноградный сок и красное вино, которыми иногда засмачують кутью, это источники полифенолов", - объяснила Супрун.

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В отличие от белого хлеба из муки, совершенно очищенного от отрубей и зародышей, то есть лишенного значительной части клетчатки и витаминов, в кутье - цельнозерновые злаки.

"В пшеничном зерне, может прорасти, если посадить, пищевых волокон и тиамина (витамина В1) в пять раз больше, чем в муке, на 20% больше белка, почти в 3.5 раза больше калия, и в 4.5 больше ниацина (витамина В3)", - рассказала медик.

Супрун подчеркнула, что клетчатка является одним из краеугольных камней здоровья: она уменьшает гликемический индекс продуктов, становится пищей для кишечной микрофлоры и тем самым поддерживает баланс в кишечнике (эубиоз). Если в кишечнике дисбиоз, то у человека возможны ожирение, нарушение жирового обмена, общее воспаление, болезни кишечника и нарушение местного иммунитета желудочно-кишечного тракта, а также запоры. Чтобы это предотвратить, нужно принимать в пищу цельнозерновой хлеб и пшеницу.

К слову, ячмень (перловка) стала активно появляться в меню хороших ресторанов и дорогих магазинов, и эксперт рекомендует вернуть это блюдо в ежедневное домашнее меню - к тому же он очень доступно и имеет высокую питательную ценностью. В 100 граммах ячменя более половины суточной потребности в клетчатке, 10 граммов белка богатого незаменимыми аминокислотами, широкий спектр микроэлементов, и 20% дневной потребности в магнии и витамине В6.

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Обновлено в 18:39 Кутья– одно из главных блюд, которое украинцы готовят к постному столу на Святвечер в канун Рождества.

Обновлено в 18:50 В настоящее время купить готовую смесь для кутьи либо вовсе приобрести готовое блюдо в супермаркете, в отделе кулинарии – проще простого. Но никакого символического значения такое яство нести не будет. Об этом корреспонденту ГолоcUA сообщил историк-народовед Валентин Николин. «По традиции готовить праздничное блюдо должна хозяйка – непременно, в тишине, хорошем настроении и с благими мыслями о будущем. Все ингредиенты кутьи символичны: зерна злаков, к примеру, символизируют плодородную землю, а также воскрешение и вечную жизнь, маковое молоко и мед — изобилие на земле, а также жизнь в раю, изюм — благополучие, орехи — здоровье и продолжение рода», - говорит Николин. Рецептов этого блюда великое множество, и они отличаются не только в каждом регионе, но и в каждой отдельной семье. Старый простой рецепт кутьи: берем 1 стакан зерен пшеницы, 100 г мака, 100 г ядер грецких орехов, 1 - 3 столовые ложки меда. Толчем зернышки, периодически подливая немного теплой воды, чтобы оболочка пшеницы отошла. Затем ядра нужно несколько раз просеять и промыть. Из очищенных зернышек на очищенной воде варим жидкую кашу, после чего охлаждаем и добавляем сахар или мед по вкусу. Ну а пока каша варится, нужно растереть мак, добавив в него мед. И только потом перемешать это с кашей. Для вкуса добавьте немного измельченных грецких орехов и (или изюма). Многие хозяйки предпочитают варить кутью на перловой каше. Для этого нужны стакан крупы, пол стакана изюма, несколько больших ложек меда, 100 грамм мармелада, 50 грамм очищенных орехов. Сначала нужно промыть и отварить до мягкости перловку. В середине приготовления добавьте к ней промытый изюм. Слейте воду, облайте холодной чистой водой, дайте ей стечь (для этого кашу нужно откинуть на решето). Когда каша остынет, добавьте по вкусу жидкий мед, орехи, мармелад, либо курагу или изюм. По этому рецепту можно также готовить кутью на основе риса.