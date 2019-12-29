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Как проходит обмен пленными: интересные детали

Как проходит обмен пленными: интересные детали (4 новости)

«“У нас обмен состоялся. Мы передали 25, а забрали 63 человека”, — сказала она журналистам. Кобцева добавила, что девять человек отказались от участия в обмене и остались в Украине. Стоит…»

Обмен пленными между украинской стороной и боевиками "Л/ДНР" 29 декабря проводят на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. Всего представители ОРДЛО должны отпустить 80 человек. Так, обмен запланирован по формуле 120 на 80.

Боевики из группировки "ЛНР" передали 25 украинцев, среди которых четверо военных. "ДНРовцы" заявили о выдаче 55 человек, а взамен должны получить 87.

Отметим, что пятеро экс-"беркутовцев", которых суд со скандалом и акциями протеста отпустил под личное обязательство, также в списках на обмен. Этой ночью их освободили из-под стражи в Киевском апелляционном суде.

Освобождение "беркутовцев": Янина Соколова сделала эмоциональное заявление

За минувшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили
За минувшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили "режим тишины",…

Обмен пленными на Донбассе 29 декабря (Фото: скриншот)

Перед началом процесса произошел инцидент на дороге - в "серой зоне" пассажирский автобус, перевозивших удерживаемых лиц, попал в ДТП - транспорт врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.12.19, 13:30 В воскресенье, 29 декабря, вблизи КПВВ "Майорское" проходит обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками. По его результатам домой должны вернуться 80 украинцев, зато Украина планировала отпустить…
УНН УНН  ·  29.12.19, 14:06 “У нас обмен состоялся. Мы передали 25, а забрали 63 человека”, — сказала она журналистам. Кобцева добавила, что девять человек отказались от участия…
Обозреватель Обозреватель  ·  29.12.19, 18:20 Украине вернули 76 человек
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