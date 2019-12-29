Как проходит обмен пленными: интересные детали

Обмен пленными между украинской стороной и боевиками "Л/ДНР" 29 декабря проводят на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. Всего представители ОРДЛО должны отпустить 80 человек. Так, обмен запланирован по формуле 120 на 80.
Боевики из группировки "ЛНР" передали 25 украинцев, среди которых четверо военных. "ДНРовцы" заявили о выдаче 55 человек, а взамен должны получить 87.
Отметим, что пятеро экс-"беркутовцев", которых суд со скандалом и акциями протеста отпустил под личное обязательство, также в списках на обмен. Этой ночью их освободили из-под стражи в Киевском апелляционном суде.
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Обмен пленными на Донбассе 29 декабря (Фото: скриншот)
Перед началом процесса произошел инцидент на дороге - в "серой зоне" пассажирский автобус, перевозивших удерживаемых лиц, попал в ДТП - транспорт врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.