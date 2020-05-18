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Как пройдет ВНО в условиях карантина. Минздрав опубликовал рекомендации

Как пройдет ВНО в условиях карантина. Минздрав опубликовал рекомендации (5 новостей)

«Что в спортивных клубах останется под запретом»

Министерство здравоохранения в рамках ослабления карантинных мер утвердило проект временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при работе отелей на период карантина. Соответствующий документ обнародован на сайте ведомства.

1. Все работники перед началом рабочей смены должны проходить температурный скрининг. В гостинице должен быть назначен ответственный за этот процесс. Работники с температурой выше 37,2 или признаками респираторных заболеваний не допускаются к выполнению обязанностей.

2. На входе в отель и в вестибюлях необходимо:

разместить информационные материалы по профилактике COVlD-19;организовать места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками;

3. При появлении симптомов респираторного заболевания и/или повышении температуры у постояльца, его необходимо изолировать в номере до прибытия кареты скорой помощи, которую вызывает персонал отеля.

4. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле учреждения из р...

ФОТО К НОВОСТИ: «Как пройдет ВНО в условиях карантина. Минздрав опубликовал рекомендации»
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Фото Как пройдет ВНО в условиях карантина. Минздрав опубликовал рекомендации
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