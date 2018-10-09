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Как российские футболисты Мамаев и Кокорин устроили драки в Москве: видео всех стычек

Как российские футболисты Мамаев и Кокорин устроили драки в Москве: видео всех стычек (3 новости)

«Футболистам сборной России грозит не только лишение свободы за криминальные истории»

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев выпили весь имеющийся запас алкоголя, громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам и пассажирам соседнего вагона в поезде "Сапсан", сообщает телеграм-канал Mash.Перед тем, как избить двух человек в Москве, футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев арендовали вагон поезда "Сапсан" и распивали в нем спиртные напитки, сообщает телеграм-канал Mash.

"Дело было так. После воскресного матча в Санкт-Петербурге Кокорин и Мамаев арендовали целый вагон для поездки в Москву. Как только он тронулся, футболисты принялись с размахом отмечать "10-летие дружбы". Они выпили весь имеющийся запас алкоголя, громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам и пассажирам соседнего вагона", сообщили на канале.

Отмечается, что представители компании "Российские железные дороги" контактируют со следователями, чтобы предъявить свои претензии к футболистам.

Утром 8 октября футболисты избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виктора Соловьева в Москве, после чего Кокорин и Мамаев избили чиновников министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.10.18, 18:22 Двое игроков сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в избиении людей в Москве. При этом эпизодов с избиением было несколько. Игрокам грозит реальный тюремный срок. Все…
Sport.ua Sport.ua  ·  09.10.18, 22:56 Футболистам сборной России грозит не только лишение свободы за криминальные истории
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