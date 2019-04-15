  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Как только я скажу что-то об Украине, об меня начинают ноги вытирать, пусть Порошенко и Путин договариваются, а мы, если надо, выполним свою роль, - Лукашенко
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 15:44
· Россия · Президент Украины · Конфликт · Договоренность · Президент Беларуси
Как только я скажу что-то об Украине, об меня начинают ноги вытирать, пусть Порошенко и Путин договариваются, а мы, если надо, выполним свою роль, - Лукашенко

Как только я скажу что-то об Украине, об меня начинают ноги вытирать, пусть Порошенко и Путин договариваются, а мы, если надо, выполним свою роль, - Лукашенко (7 новостей)

«По словам Лукашенко, конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь»

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, в случае договоренностей президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина он готов усилить свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе, но Беларусь не будет "навязываться в миротворцы".

Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, если будут достигнуты соответствующие договоренности между украинским и российским президентами. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информационному агентству "Анадолу". Расшифровка опубликована 15 апреля на сайте белорусского президента.

Лукашенко отметил, что в Украине до сих пор гибнут "не чужие для белорусов люди". Президент Беларуси подчеркнул, что обсудил эти вопросы на недавней встрече со спецпредставителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартином Сайдиком.

"Может быть, и не следовало с моей стороны, но видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента России и Украины, [Владимир] Путин и [Петр] Порошенко, и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу", сказал Лукашенко.

У правительства есть план
У правительства есть план "Б" на случай, если Россия прибегнет…

Он добавил, что Беларусь исполнит роль, которая будет ей отведена.

"Ведь мы знаем, как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине", подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что конфликт в Украине до сих пор оказывает "опасное влияние" на Беларусь.

"Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови это тоже очень опасная тенденция. Что там говорить: страна расположена рядом с нами, поэтому, хочу я этого или нет, хочет белорусский народ этого или нет, я и белорусский народ вовлечены в этот конфликт. Мы все делали и делаем для того, чтобы там был мир, потому что гибнут старики, женщины, дети, те, кто не успел сбежать оттуда и там остался, а может, и убежать некуда, и они прежде всего гибнут. И это не чужие нам люди. Война идет буквально за нашим забором. Поэтому я согласился на эту трехстороннюю контактную группу, и мы сейчас всячески стараемся поддерживать ее работу и обеспечивать функционирование", рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что Сайдик прямо ему сказал: "Не имеем никаких проблем, только благодарим за эту работу".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не пр

Обновлено в 15:23 Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона делает все возможное, чтобы внести свой вклад в урегулирование конфликта в Украине.

Обновлено в 15:44 В частности, Лукашенко назвал нынешние переговоры на минской платформе "никуда не годным процессом".

ФОТО К НОВОСТИ: «Как только я скажу что-то об Украине, об меня начинают ноги вытирать, пусть Порошенко и Путин договариваются, а мы, если надо, выполним свою роль, - Лукашенко»
Фото Лукашенко: Беларусь готова усилить роль по урегулированию на Донбассе
Фото Лукашенко заявил, что Беларусь готова усилить роль в урегулировании конфликта на Донбассе, если об этом договорятся Путин и Порошенко
Фото Беларусь готова усилить свою роль в решении конфликта на Донбассе, - Лукашенко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.04.19, 12:50 Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, если будут достигнуты соответствующие договоренности между лидерами России и Украины.
РБК Украина РБК Украина  ·  15.04.19, 13:28 Беларусь на сегодня готова усилить свою роль в решении конфликта на Донбассе. Об этом в интервью турецкому "Анадолу" президент США Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.В частности, Лукашенко назвал нынешние…
Факты Факты  ·  15.04.19, 13:31 По словам Лукашенко, конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь
Хвиля Хвиля  ·  15.04.19, 14:54 Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, если будут соответствующие договоренности лидеров... Сообщение Беларусь усилит роль в Минском процессе, если договорятся РФ и Украина…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  15.04.19, 15:23 В случае, если президенты России и Украины достигнут договоренности, Минск готов сделать все от него зависящее для поддержки мирного процесса. Об этом заявил президент Республики Беларусь в в интервью…
Газета День Газета День  ·  15.04.19, 15:44 Беларусь на сегодня готова усилить свою роль в решении конфликта на Донбассе. Об этом в интервью турецкому "Анадолу" президент США Александр Лукашенко, передает БЕЛТА. В частности, Лукашенко назвал нынешние…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Опубликован указ президента об увольнении Семочко

Опубликован указ президента об увольнении Семочко
Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник

Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник
Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК &quot;Олимпийский&quot; 19 апреля между 16:00 и 18:00 – штаб

Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля…
Украинцы умеют усложнять себе жизнь, - посол Канады Ващук о выборах

Украинцы умеют усложнять себе жизнь, - посол Канады Ващук о…
Геращенко угрожают: &quot;Куда бежать будешь после победы Зеленского?&quot;

Геращенко угрожают: "Куда бежать будешь после победы Зеленского?"
Полиция со вторника переходит на усиленный режим работы

Полиция со вторника переходит на усиленный режим работы
&quot;Они зашли слишком далеко&quot;: Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО

"Они зашли слишком далеко": Россия остановила военное и гражданское сотрудничество…
В Черное море зашел американский ракетный эсминец: фото

В Черное море зашел американский ракетный эсминец: фото
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
При пожаре в Нотр-Дам де Пари никто не пострадал

При пожаре в Нотр-Дам де Пари никто не пострадал
У старого киевского кинотеатра появился новый владелец

У старого киевского кинотеатра появился новый владелец
Порошенко пропонує Зеленському 19 квітня дебати на “Олімпійському” із 16:00 до 18:00

Порошенко пропонує Зеленському 19 квітня дебати на “Олімпійському” із 16:00…
Секс вместо массажа: как работает подпольный интимный бизнес

Секс вместо массажа: как работает подпольный интимный бизнес
Контрабандисты везли наркотики в банке со смальцем

Контрабандисты везли наркотики в банке со смальцем
Стала известна вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Стала известна вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Зеленський не прийшов на теледебати з Порошенком. Президент чекатиме ще 40 хвилин

Зеленський не прийшов на теледебати з Порошенком. Президент чекатиме ще…
Порошенко сочувствует Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари

Порошенко сочувствует Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам де…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.