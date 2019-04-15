Как только я скажу что-то об Украине, об меня начинают ноги вытирать, пусть Порошенко и Путин договариваются, а мы, если надо, выполним свою роль, - Лукашенко (7 новостей) «По словам Лукашенко, конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь»

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, в случае договоренностей президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина он готов усилить свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе, но Беларусь не будет "навязываться в миротворцы".

Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, если будут достигнуты соответствующие договоренности между украинским и российским президентами. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информационному агентству "Анадолу". Расшифровка опубликована 15 апреля на сайте белорусского президента.

Лукашенко отметил, что в Украине до сих пор гибнут "не чужие для белорусов люди". Президент Беларуси подчеркнул, что обсудил эти вопросы на недавней встрече со спецпредставителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартином Сайдиком.

"Может быть, и не следовало с моей стороны, но видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента России и Украины, [Владимир] Путин и [Петр] Порошенко, и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу", сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Беларусь исполнит роль, которая будет ей отведена.

"Ведь мы знаем, как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине", подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что конфликт в Украине до сих пор оказывает "опасное влияние" на Беларусь.

"Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови это тоже очень опасная тенденция. Что там говорить: страна расположена рядом с нами, поэтому, хочу я этого или нет, хочет белорусский народ этого или нет, я и белорусский народ вовлечены в этот конфликт. Мы все делали и делаем для того, чтобы там был мир, потому что гибнут старики, женщины, дети, те, кто не успел сбежать оттуда и там остался, а может, и убежать некуда, и они прежде всего гибнут. И это не чужие нам люди. Война идет буквально за нашим забором. Поэтому я согласился на эту трехстороннюю контактную группу, и мы сейчас всячески стараемся поддерживать ее работу и обеспечивать функционирование", рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что Сайдик прямо ему сказал: "Не имеем никаких проблем, только благодарим за эту работу".

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