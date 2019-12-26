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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 14:05
· НАТО
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос

Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос (7 новостей)

«В то же время поддерживают военный союз с Россией и другими странами СНГ лишь 5,5%»

В западном регионе Украины 80% считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для страны было бы вступление в НАТО, вместе с тем в восточном регионе 14% выступают за военный союз с Россией (в прошлом году таковых было 20%). Об этом говорится в результатах исследований фонда Деминициативы им. И. Кучерива.

В целом же за вступление в НАТО выступают 51% граждан (46% в 2018, 38,5% в 2017 г.), еще 1,5% надеются на военный союз из США. За внеблоковый статус выступают 26% (24% в 2018), а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 5,5% (7% в 2018).

Кроме западного региона членство в НАТО в центральном (54%), а в южном (41%) и восточном (42%) регионах отдают предпочтение нейтральному статусу Украины. 

Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.

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Согласно опросу группы Рейтинг 13-17 декабря, проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский союз готовы 60% украинцев, за вступление в НАТО - 52%.

Обновлено в 13:51 Более 64% украинцев считают, что Украина должна интегрироваться в Европейский Союз, более 51% поддерживают вступление Украины в НАТО.

Обновлено в 14:05 Более 64% украинцев считают, что Украина должна интегрироваться в Европейский Союз, более 51% поддерживают вступление Украины в НАТО. Такие результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, пишет «Интерфакс-Украина». 64,2% респондентов считают, что Украина должна вступать в ЕС, 12,7% — в Евразийский экономический союз, 23,1% — затруднились ответить на этот вопрос. 51,2% опрошенных придерживаются мнения, что вступление в НАТО как вариант обеспечения безопасности был бы лучшим для Украины. 26,1% респондентов уверены, что гарантировать безопасность Украины может ее внеблоковый статус. 5,5% респондентов склоняются к военному союзу с Россией и другими странами СНГ, а 1,5% — к военному союзу с США. При этом 1,6% опрошенных назвали другие варианты, а 14,1% респондентов затруднились ответить. Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос»
Фото Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
Фото Большинство украинцев за вступление в ЕС и НАТО
Фото 51% украинцев считает, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для нашего государства является вступление в НАТО - опрос
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.19, 12:02 Более половины украинских граждан считают, что наилучшим гарантом безопасности Украины является вступление страны в НАТО.
Телеграф Телеграф  ·  26.12.19, 12:06 Гарантировать безопасность Украины сможет вступление в НАТО, считают более половины украинцев.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.19, 12:20 Большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО - 51% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические…
Униан Униан  ·  26.12.19, 13:34 В то же время поддерживают военный союз с Россией и другими странами СНГ лишь 5,5%.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.19, 13:51 Более 64% украинцев считают, что Украина должна интегрироваться в Европейский Союз, более 51% поддерживают вступление Украины в НАТО.
Капитал Капитал  ·  26.12.19, 14:05 Более 64% украинцев считают, что Украина должна интегрироваться в Европейский Союз, более 51% поддерживают вступление Украины в НАТО. Такие результаты общенационального исследования,…
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