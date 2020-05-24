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Как вести себя в метро после карантина: глава Минздрава озвучил правила

Как вести себя в метро после карантина: глава Минздрава озвучил правила (3 новости)

«Для пассажиров и работников метро разработаны рекомендации»

Метрополитен, работа которого в Украине возобновится после карантина с 25 мая, в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса будет работать с рядом новых правил.

Об этом на ежедневном брифинге 24 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о пассажирах, то это прежде всего пользование средствами индивидуальной защиты – масками или респираторами, это соблюдение социальной дистанции, это рекомендация в случае признаков респираторной болезни не пользоваться метро", – заявил глава Минздрава.

Еще вводятся новые рекомендации и для работников метро: использование средств индивидуальной защиты и их не менее пятидневный запас, а также температурный скрининг перед выходом на работу.

Кроме того, обязательно должна проводиться дезинфекция вагонов при выходе на линию, а на станциях - каждые 4 часа.

Полную версию брифинга, на котором Степанов ответил на интересующие сограждан вопросы, смотрите на сайте "Сегодня".

По словам ми...

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Обозреватель Обозреватель  ·  24.05.20, 10:30 Для пассажиров и работников метро разработаны рекомендации
Факты Факты  ·  24.05.20, 12:14 Вопрос об открытии 25 мая метро в Киеве еще не решен окончательно
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