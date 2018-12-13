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Как винницкий коммунальщик проучил "героя парковки" (видео)

Как винницкий коммунальщик проучил "героя парковки" (видео) (4 новости)

«В сети опубликовали видео, где работник коммунальной службы оградил снегом автомобиль, который припаркован в неположенном месте»

Винницкий коммунальщик стал героем сети В социальной сети опубликовали видео, где работник коммунальной службы "оградил" снегом автомобиль, который припаркован в неположенном месте. Об этом сообщает "Винница News".На видео видно, что сотрудник коммунальной службы на специальной снегоуборочной технике работал в одном из дворов города. Однако уборке снега помешал водитель, который оставил свою машину практически посреди дороги. Как заметно, коммунальщика это не остановило и он подгреб снег в двух сторон автомобиль. Так, водителю сложно будет выехать, пока он не раскопает кучи снега. Как сообщали "Комментарии" , с 1 октября изменятся правила использования месячных парковочных талонов, квартальных абонементов, а также их внешний вид.

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Апостроф Апостроф  ·  13.12.18, 22:30 В сети опубликовали видео, где работник коммунальной службы "оградил" снегом автомобиль, который припаркован в неположенном месте.
Facenews Facenews  ·  13.12.18, 22:48 Коммунальщик проучил "героя парковки"В сети опубликовали видео, где работник коммунальной службы "оградил" снегом автомобиль, который припаркован в неположенном месте. На видео видно, что сотрудник коммунальной…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.12.18, 22:58 В Виннице коммунальщик наказал водителя-нарушителя, который припарковался в неположенном месте. Соответствующее видео в Facebook опубликовала "Винница News". С ролике становится понятно, что сотрудник…
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