Как винницкий коммунальщик проучил "героя парковки" (видео)

Винницкий коммунальщик стал героем сети В социальной сети опубликовали видео, где работник коммунальной службы "оградил" снегом автомобиль, который припаркован в неположенном месте. Об этом сообщает "Винница News".На видео видно, что сотрудник коммунальной службы на специальной снегоуборочной технике работал в одном из дворов города. Однако уборке снега помешал водитель, который оставил свою машину практически посреди дороги. Как заметно, коммунальщика это не остановило и он подгреб снег в двух сторон автомобиль. Так, водителю сложно будет выехать, пока он не раскопает кучи снега. Как сообщали "Комментарии" , с 1 октября изменятся правила использования месячных парковочных талонов, квартальных абонементов, а также их внешний вид.