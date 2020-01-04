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Какая погода будет на Рождество

Какая погода будет на Рождество (2 новости)

«6-7 января в Украине будет облачно с прояснениями, а 9-го - на большей части территории ожидается дождь и мокрый снег.…»

На дорогах будет гололедица.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.01.20, 16:52 6-7 января в Украине будет облачно с прояснениями, а 9-го - на большей части территории ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, пишет "Укрінформ" Ночью 6 января в…
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