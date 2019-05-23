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Шоубиз
Комсомольская правда Комсомольская правда ·
Каменских и Потап на собственной свадьбе спели свой хит "Не пара" в новой интерпретации

Каменских и Потап на собственной свадьбе спели свой хит "Не пара" в новой интерпретации (2 новости)

«Вместо слов Мы с тобой не пара, прости молодожены поют Мы пара, как ты не крути»

Переделав слова своего хита, молодожены подвели итог своей холостяцкой жизни и звездной свадьбы.

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Униан Униан  ·  23.05.19, 21:14 Вместо слов "Мы с тобой не пара, прости" молодожены поют "Мы пара, как ты не крути".
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