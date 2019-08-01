Каменских в халате показала "сладкий медовый месяц" с подругой

Настя Каменских вместе с мужем Потапом, а также участником дуэта "Время и Стекло" Алексеем Завгородним-Позитивом и его женой и по совместительству лучшей подругой певицы, Анной Завгородней отправилась на отдых на Сардинию. Артисты с удовольствием делятся фото с отпуска и показывают в деталях, как проводят время в живописной Италии. Но свежий снимок на страничке Насти в Instagram не на шутку взбудоражил ее поклонников.

В кадре звезда в белоснежном халате позирует на постели вместе со своей подругой Аней. Девушки держат в руках изящные бокалы с шампанским и демонстрируют на камеру стройные длинные ножки. На голове у них полотенца, а глаза спрятаны за солнечными очками. При этом, подруги настолько похожи, что поклонники даже затруднились ответить, кто из этих двоих Настя, а кто – Аня.

"Наш солодкий медовий місяць", - интригующе подписала кадр артистка, отметив подругу и фотографа.