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Канада опередила Китай по количеству диагностированных случаев COVID-19

Канада опередила Китай по количеству диагностированных случаев COVID-19 (3 новости)

«23 мая в мире диагностировали 99 872 заражения COVID-19»

Всемирная организация здравоохранения заявляет о росте числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Так, согласно данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более пяти миллионов человек зараженных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные организции, опубликованные в субботу, 23 мая, на сайте ВОЗ. 

Согласно статистике ВОЗ, в мире 5 103 006 человек заразились коронавирусом, из которых за последние 24 часа - 109 536.

Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 282 488.

Всего на планете зафиксировано свыше 333 тысяч летальных исходов, причем 5600 случаев - за прошедшие сутки.

Ранее, сообщалось, что новым очагом распространения коронавируса может стать Латинская Америка. Ситуацию в регионе можно сравнить с пиком пандемии COVID-19 в США и Европе.

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Украинская правда Украинская правда  ·  24.05.20, 02:35 За время пандемии нового коронавируса в Канаде на COVID-19 заболели 83 621 человек. В то же время в Китае зафиксировано 82 971 случаев заболевания.
Украинская правда Украинская правда  ·  24.05.20, 04:29 23 мая в мире диагностировали 99 872 заражения COVID-19.
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