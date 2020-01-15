Канада, Швеция и Германия раскритиковали законопроект о децентрализации (4 новости) «Представители Канады и Швеции считают, что новые правки ограничивают демократические процессы и призывают провести общественные консультации»

По меньшей мере две влиятельных для Украины западных страны - Германия и Канада - уже выразили негодование в связи ускоренным рассмотрением законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно того, что его автор президент Владимир Зеленский называет децентрализацией власти.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами", - сообщает посольство Канады в Twitter.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!", - отмечается, в свою очередь, в Twitter посольства Германии.

При этом немецкие дипломаты напомнили о своей позиции, что изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления будут "служить народу", если пройдут сперва обсуждение с местными общинами и если будут соответствовать Европейской хартии местного самоуправления.

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Как сообщали "Вести.ua", данный законопроект Зеленский внес в Раду 13 декабря. Наиболее скандальным в нем оказалось введение института префектов, которых будет назначать сам президент. Префекты же смогут приостанавливать акты местного самоуправления в случае их несоответствия Конституции. Более того, у президента будет право по представлению префекта приостановить полномочия главы соответствующей местной общины или местного совета любого уровня.

27 декабря Зеленский подал доработанный проект закона, а уже 14 января парламентский комитет по правовой политике решил рекомендовать включить документ в повестку дня Рады для направления его в Конституционный суд на оценку соответствия Основному закону.