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Канада выделит более $450 млн на поддержу науки

Канада выделит более $450 млн на поддержу науки (5 новостей)

«Раніше передвиборну гонку демократів покинули всі найбільш значущі суперники Байдена»

Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг планирует выделить 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры экс-вице-президента Джо Байдена на предстоящих в США президентских выборах. Представители Байдена отказались подтверждать эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время представители Байдена напомнили о том, что Блумберг официально поддержал экс-вице-президента США в марте - после снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

В апреле Джо Байден и Дональд Трамп собрали около 60 миллионов долларов каждый, однако в целом республиканцы и Трамп имеют значительное денежное преимущество.

Отметим, что выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Обновлено в 09:00 Об этом сообщает Reuters.

Обновлено в 09:55 "Как сказал Майк, он поддерживает экс-вице-президента в противостоянии с [действующим президентом] Дональдом Трампом. В настоящее время мы ищем, как лучше всего поддержать Байдена, а также победу демократов на выборах в ноябре", прокомментировал информацию представитель Блумберга.

ФОТО К НОВОСТИ: «Канада выделит более $450 млн на поддержу науки»
Фото Миллиардер Блумберг выделит 250 млн долларов на поддержку Байдена на выборах президента США
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