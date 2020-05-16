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Канадский авиаперевозчик уволит 60% сотрудников

Канадский авиаперевозчик уволит 60% сотрудников (3 новости)

«Компания сокращает более 20 тысяч сотрудников из-за пандемии коронавируса»

Канадская авиакомпания Air Canada приняла решение сократить до 60% сотрудников, сообщает CBC.

Таким образом, работы лишатся от 19 тысяч до 22,8 тысяч из 38 тысяч сотрудников. Всех их предупредили о сокращении по электронной почте. Сокращения начнутся 7 июня.

Такое решение компания вынуждена принять в связи с падение рейсов на 95%, 225 самолетов компании простаивают.

Канадский Союз государственных служащих заявил, что он находится в заключительной стадии переговоров с Air Canada по смягчению последствий и другим вопросам.

Профсоюз, защищающий интересы бортпроводников компании, попросит их сократить рабочий день, уйти в отпуск на срок до двух лет или уволиться с предоставлением привилегий на перелеты.

Отметим, по оценке Мининфраструктуры, украинские авиакомпании теряют 600-700 миллионов гривен из-за пандемии.

Аэропорты Украины в январе-апреле нынешнего года обслужили 4,033 млн пассажиров, что на 35,5% меньше,...

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Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 15:11 Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% сотрудников, пострадают при этом от 19 тысяч до 22,8 тысяч из 38 тысяч человек.
MIGnews MIGnews  ·  16.05.20, 18:38 Компания сокращает более 20 тысяч сотрудников из-за пандемии коронавируса.
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