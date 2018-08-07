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Кандидат в Конгресс США заявила о хакерских атаках на ее сайт из России

Кандидат в Конгресс США заявила о хакерских атаках на ее сайт из России (4 новости)

«Кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер заявила, что на ее сайт были произведены атаки хакеров из РФ. Об…»

Минимум 1,1 тыс. атак совершалось с российских IP-адресов, а также с серверов в Украине и в Казахстане, заявила кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер. По словам кандидата, сайт ее предвыборной кампании безуспешно пытались взломать в середине июля.

Кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер, баллотирующаяся от штата Алабама, заявила, что российские хакеры попытались взломать сайт ее избирательной кампании, сообщил 4 августа Business Insider.

По ее словам, в середине июля хакеры предприняли 1,4 тыс. попыток взломать сайт. Проверка показала, что минимум 1,1 тыс. атак совершалось с российских IP-адресов, а также с серверов в Украине и в Казахстане. Иснер добавила, что взломать сайт не удалось. При этом она попыталась привлечь внимание правоохранительных органов к проблеме. Однако в управлении ФБР в Алабаме, по словам Иснер, заявили, будто не знают, как помочь в этой ситуации.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

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В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Трамп после этого заявил, что США должны "решительно пресечь" попытки кибератак на страну.

Впоследствии президент США постоянно возвращался к теме вмешательства в выборы. В июле 2017 года он сказал, что в президентские выборы в США в 2016 году вмешалась Россия, но не исключил причастность к этому других стран. В ноябре 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. В феврале 2018 года Трамп написал в Twitter, что кибервмешательство в ход выборов могли осуществить Россия, Китай или хакер, не связанный ни с одним государством.

13 июля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения 12 офицерам Главного управления разведки минобороны РФ в связи с вмешательством в выборы президента в 2016 году.

16 июля на пресс-конференции после встречи с Путиным Трамп сказал: "Президент Путин говорит, что это сделала не Россия. Я не вижу причин, почему это должна быть она". На следующий день глава Белого дома зачитал конгрессменам заявление, в котором утверждал, что допустил оговорку и что он никогда не сомневался в выводах разведсообщества о причастности РФ к кибервмешательству.

В конце июля Трамп говорил, что Россия будет активно вмешиваться в намеченные на ноябрь 2018 года выборы в Конгресс США, чтобы усилить позиции Демократической партии.

В ноябре будет переизбираться Палата представителей Конгресса США, а также 35 сенаторов из 100.

5 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что в администрации президента США Дональда Трампа разработали дополнительные меры по борьбе с хакерами, которые связаны с Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Речь идет о киберпреступниках, угрожающих энергетическ

ФОТО К НОВОСТИ: «Кандидат в Конгресс США заявила о хакерских атаках на ее сайт из России»
Фото Кандидат в Конгресс США заявила про атаки на ее сайт хакеров из России
Фото Кандидат в Конгресс США заявила о хакерских атаках на ее сайт из России
Фото Кандидат в Конгресс США от Демократической партии заявила об атаках хакеров из России на ее сайт
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