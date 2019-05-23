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ITC.ua ITC.ua · · Обновлено в 18:58
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Каноническая Сара Коннор и постаревший Шварценеггер: вышел трейлер нового Терминатора

Каноническая Сара Коннор и постаревший Шварценеггер: вышел трейлер нового Терминатора (7 новостей и 1 видео)

«Руку к созданию фильма приложил знаменитый Джеймс Камерон»

Киностудия Paramount Pictures наконец опубликовала первый тизер-трейлер фильма Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Темная судьба», который является прямым продолжением картины «Терминатор 2: Судный день» 1991 года. Несмотря на разрыв почти в тридацать лет, к своим ролям вернулись ключевые актеры Арнольд Шварценеггер (T-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор). События всех остальных частей, начиная с третьей, будут ...

Обновлено в 18:56 Лента должна выйти 31 октября В Сети был опубликован дебютный трейлер фильма Терминатор: Темные судьбы. Ролик появился на YouTube-канале Paramount Pictures. В клипе появляются исполнители главных ролей, а именно - Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800). Режиссером…

Обновлено в 18:58 В интернете был опубликован дебютный трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" на YouTube-канале Paramount Pictures.

ФОТО К НОВОСТИ: «Каноническая Сара Коннор и постаревший Шварценеггер: вышел трейлер нового Терминатора»
Фото Каноническая Сара Коннор и постаревший Шварценеггер: вышел трейлер нового Терминатора
Фото "Терминатор: Темная судьба". Вышел трейлер фильма со Шварценеггером. Видео
Фото Вышел трейлер нового фильма Терминатор
Фото Вышел трейлер нового фильма Терминатор
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Главред Главред  ·  23.05.19, 16:21 Вышел трейлер нового Терминатора / youtube.com В сети появился трейлер фильма Терминатор: Темная судьба. Фильм снял режиссер первого "Дэдпула" Тим Миллер. А Джеймс Кэмерон выполняет роль...
Гордон Гордон  ·  23.05.19, 17:35 На канале американской киностудии Paramount Pictures в YouTube разместили трейлер фильма По сюжету, человечество оказывается под угрозой выживания. В мире продолжается война между людьми и машинами.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.05.19, 18:02 В Сети был опубликован дебютный трейлер фильма Терминатор: Темные судьбы. Ролик появился на YouTube-канале Paramount Pictures. В клипе появляются исполнители главных ролей, а именно - Линда Хэмильтон…
Факты Факты  ·  23.05.19, 18:40 Руку к созданию фильма приложил знаменитый Джеймс Камерон
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комментарии Комментарии  ·  23.05.19, 18:56 Лента должна выйти 31 октября В Сети был опубликован дебютный трейлер фильма Терминатор: Темные судьбы. Ролик появился на YouTube-канале Paramount Pictures. В клипе появляются исполнители главных ролей,…
MIGnews MIGnews  ·  23.05.19, 18:58 В интернете был опубликован дебютный трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" на YouTube-канале Paramount Pictures.
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