Каноническая Сара Коннор и постаревший Шварценеггер: вышел трейлер нового Терминатора (7 новостей и 1 видео) «Руку к созданию фильма приложил знаменитый Джеймс Камерон»

Киностудия Paramount Pictures наконец опубликовала первый тизер-трейлер фильма Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Темная судьба», который является прямым продолжением картины «Терминатор 2: Судный день» 1991 года. Несмотря на разрыв почти в тридацать лет, к своим ролям вернулись ключевые актеры Арнольд Шварценеггер (T-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор). События всех остальных частей, начиная с третьей, будут ...

Обновлено в 18:56 Лента должна выйти 31 октября В Сети был опубликован дебютный трейлер фильма Терминатор: Темные судьбы. Ролик появился на YouTube-канале Paramount Pictures. В клипе появляются исполнители главных ролей, а именно - Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800). Режиссером…

Обновлено в 18:58 В интернете был опубликован дебютный трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" на YouTube-канале Paramount Pictures.