Капитан "Яны Капу" отказался сотрудничать с россиянами — адвокат

Один из взятых в плен в Керченском проливе украинских военных моряков, командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказался давать показания российскому "следствию" и объявил, что является военнопленным.

Об этом в Facebook написал адвокат из команды защиты пленных украинских моряков Эдем Семедляев.

24 канал сообщал, что ранее пленный командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины "Бердянск" Роман Мокряк тоже заявил, что не будет давать никаких показаний следствию России до освобождения его экипажа.

Семедляев 12 декабря встретился со своим подзащитным Мельничуком. По данным адвоката, в среду "прошли следственные действия" по военному моряку.

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В своих показаниях он (Олег Мельничук) указал, что согласно Женевской конвенции является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний... Олег в меру своих сил поддерживает свою команду, а также просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам, – сообщил адвокат.

Он также отметил, что следователи ФСБ России хотят закрыть рот адвокатам, поэтому требуют от защитников подписывать "подписку о неразглашении данных предварительного следствия".

"На что я ответил, что не могу подписать столь "серьезный" документ, поскольку мне не ясно, какие именно данные я не имею права разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать свое требование, после чего нашел двух "студентов-понятых", которые согласились подписать", – добавил Семедляев.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива. Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

Обновлено в 08:40 Командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення російському "слідству" і нагадав росіянам, що є військовополоненими.

Обновлено в 10:33 По словам защитника, следователи СУ ФСБ хотят «закрыть рты адвокатам». «Поэтому после слова здравствуйте потребовали подписать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. На что я ответил, что не могу подписать настолько «серьезный» документ, т.к. мне не ясно какие именно данные я не имею право разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать свое требование, после чего нашел двух «студентов-понятых», которые согласились подписать», – подчеркнул Семедляев.