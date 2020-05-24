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Карантин: в ФРГ первая земля планирует отказаться от защитных масок

Карантин: в ФРГ первая земля планирует отказаться от защитных масок (3 новости)

«Деталі відмови від обмежень на рівні землі мають обговорити 26 травня під час урядового засідання»

В Тюрингии планируют с 6 июня отменить обязанность носить защитную маску и требования по соблюдению минимальной дистанции. Об этом сообщает DW. «О планах отменить обязательное ношение защитных масок, соблюдение минимальной дистанции и ограничение контактов с другими сообщил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов», — говорится в сообщении. Отмечается, что в пресс-службе земельного правительства Тюрингии сообщили, что детали отказа от этих ограничений на уровне земли должны обсудить 26 мая в ходе правительственного заседания. Кроме того, планируется распустить антикризисный штаб и заменить его системой оповещения, контроль над которым возьмет на себя земельный министерство здравоохранения. Замену общенациональных директив на местные мероприятия планируют ориентировать на показатель новых случаев заражений на 100 тысяч человек. По данным земельной власти, ...

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Главком Главком  ·  24.05.20, 10:17 Деталі відмови від обмежень на рівні землі мають обговорити 26 травня під час урядового засідання
Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 10:20 В Тюрингии планируют с 6 июня отменить обязанность носить защитную маску и требования по соблюдению минимальной дистанции.
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