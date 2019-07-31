Карпаты - Динамо: смотреть онлайн видеотрансляцию матча УПЛ

Киевское "Динамо" первый матч чемпионата сыграет во Львове против "Карпат". Матч в среду, 31 июля, можно будет посмотреть как на стадионе, так и по телевидению и онлайн.

Трансляция матча "Карпаты" – "Динамо" вызвала очередной скандал в украинском футболе. Все из-за того, что львовский клуб в последний момент решил продать свои права на показ матчей каналу"2+2". Хотя канал "Футбол 1" уже запустил анонс этого матча. А в программах обоих каналов ("2+2" и "Футбол 1") стоит трансляция этого матча.

Игру можно будет посмотреть на телеканале "2+2" (это точно). Проведет ли трансляцию "Футбол 1" – неизвестно. При этом на сайте Oll.tv, где онлайн транслируются матчи с каналов "Футбол 1/2", матча "Карпаты" – "Динамо" нет в перечне.

Смотреть онлайн матч "Карпаты" – "Динамо" можно будет на youtube-канале Hub Football. Ссылка на трансляцию будет доступна ближе к началу матча.

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Онлайн-трансляция матча будет и на Спорт24. Ссылка тоже будет доступна перед началом матча.

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