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"Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью, забив шесть голов: видео

"Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью, забив шесть голов: видео (4 новости)

«Хавбек «Карпат» сравнял счет в матче»

"Карпаты" и "Олимпик" забили 6 мячей в матче футбольной Премьер-лиги.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью, забив шесть голов: видео»
Фото Карпаты – Олимпик. Видео гола Матара
Фото Карпаты – Олимпик. Видео гола Онгла
Фото Карпаты расписали боевую ничью с Олимпиком 3:3 (Видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  25.05.19, 17:45 Нападающий «олимпийцев» открыл счет в матче
Sport.ua Sport.ua  ·  25.05.19, 17:52 Хавбек «Карпат» сравнял счет в матче
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.05.19, 19:39 Львовские "Карпаты" в субботу, 25 мая, принимали дома донецкий "Олимпик". Обеим командам нужна была победа, ведь команды борются за сохранение места в УПЛ. Карпаты – Олимпик 3:3 Голы: Онгла, 15, Мякушко,…
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