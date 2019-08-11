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Карпаты – Мариуполь: онлайн-трансляция матча

Карпаты – Мариуполь: онлайн-трансляция матча (6 новостей и 1 видео)

«Смотрите видеообзор матча 3-го тура Украинской Премьер-лиги»

Львовские "Карпаты" в матче против "Мариуполя" в воскресенье, 11 августа, забила первый гол в чемпионате. А также заработали первое очко. Сам матч закончился вничью.

Карпаты – Мариуполь 1:1 Голы: Войковиц, 30 – Топалов, 25 Удаление: Клец, 67 (Карпаты)

"Карпаты" в новом сезоне стартовали с двух поражений подряд. Но в соперниках – "Динамо" и "Шахтер". А "Мариуполь" неожиданно проиграл новичку "Колоса", но выиграл у "Александрии", а перед матчем против "Карпат" азовцы провели тяжелый матч против АЗ в Лиге Европы. С ними же "Мариуполю" играть в четверг, 15 августа. Поэтому главный тренер Александр Бабич провел ряд замен, оставив в запасе Чурко, Мишнева, Чоботенко и героя предыдущей встречи Худжамова.

Именно "Мариуполь" первым вышел вперед. Команда быстро разыграла штрафной на своей половине поля, после чего запустила в прорыв Топалова. Подкова вышел на перехват, но соперник удачно перебросил его и отправил мяч в сетку ворот.

Кейт Миддлтон впервые за 11 лет оголила ноги
Кейт Миддлтон впервые за 11 лет оголила ноги

Но отыгрались "Карпаты" довольно быстро. Казалось, что атака "зелено-белых" "захлебнулась", но Гуцуляк навесил в штрафную, и никем не прикрытый Войковиц в касание пробил в угол ворот. Это первый гол "Карпат" в этом сезоне.

Во втором тайме на поле шла борьба. Команды создавали возможности у ворот соперников, но забить так и не сумели. А "Карпаты" доигрывали матч в меньшинстве. Капитан команды Клец получил две желтые карточки и на 67-й минуте покинул поле досрочно.

Уже когда матч близился к концу, "Мариуполь" мог вырвать победу. После подачи с углового Подкова ошибся на выходе, но Яворский так и не сумел отправить мяч в ворота.

"Карпаты" играют вничью и набирают первые очки. Они поднимаются с последнего места. "Мариуполь" же внутри турнирной таблицы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Карпаты – Мариуполь: онлайн-трансляция матча»
Фото Карпаты – Мариуполь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фото Карпаты – Мариуполь – 1:1. Видео голов и обзор матча
Фото Карпаты и Мариуполь сыграли вничью в 3-м туре УПЛ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  11.08.19, 19:26 В матче 3-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" играют с "Мариуполем".
Sport.ua Sport.ua  ·  11.08.19, 20:37 Смотрите видеообзор матча 3-го тура Украинской Премьер-лиги
Sport.ua Sport.ua  ·  11.08.19, 21:51 Смотрите видеообзор матча 3-го тура Украинской Премьер-лиги
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  11.08.19, 22:02 Карпаты в меньшинстве удержали ничью с Мариуполем в поединке третьего тура чемпионата Украины.
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