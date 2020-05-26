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Катар надіслав майже 9 тонн гуманітарної допомоги для українських медиків

Катар надіслав майже 9 тонн гуманітарної допомоги для українських медиків (4 новости)

«Катар надіслав медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки та комбінезони»

Катар прислал почти 9 тонн гуманитарной медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Гуманитарный груз в аэропорту "Борисполь" встретили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с послом Катара в Украине Гади аль-Гаджри.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что груз весом почти 9 тонн содержит средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в частности, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны.

"Украина высоко ценит решение эмира государства Катар и всегда будет помнить об этом проявлении дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены сполна воплотить на благо наших народов", - заявил глава МИД.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 18:18 Спецрейсом компанії Qatar Airways в Україну доставлено майже 9 тонн гуманітарної медичної допомоги від Держави Катар для боротьби проти пандемії COVID-19
Главком Главком  ·  26.05.20, 18:20 Катар надіслав медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки та комбінезони
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