Катар обманом получил право проведения ЧМ-2018 - Блаттер (9 новостей) «Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер утверждает, что Катар получил чемпионат мира по футболу 2022 года в результате заговора»

Как написал в своей книге бывший глава Международной федерации футбола Зепп Блаттер, члены исполнительного комитета ФИФА приняли решение о месте проведения Чемпионата мира в 2022 году еще до официального голосования.

Члены исполнительного комитета Международной федерации футбола, выбирая место проведения Чемпионата мира в 2022 году, проигнорировали сообщения о невозможности проведения турнира в Катаре. Об этом экс-президент ФИФА Зепп Блаттер написал в своей книге "Моя правда", сообщает 5 августа британская газета The Times.

По словам Блаттера, никто из исполнительного комитета ФИФА не читал доклад инспекции по странам-кандидатам на проведение ЧМ-2022, так как все заранее определились с выбором.

Экс-президент ФИФА считает, что победа Катара стала возможной только благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома ФИФА Мишеля Платини.

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Блаттер в своей книге приводит содержание разговора с Платини: тот якобы по телефону рассказал экс-главе ФИФА, что принял решение голосовать за Катар во время ужина с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и катарским шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в 2010 году.

Платини отрицал эту информацию. Блаттер упоминает, что Катар потратил миллиарды во Франции на авиационные контракты и на покупку футбольного клуба Пари Сен-Жермен, однако пишет в своей книге, что "не знает и не хочет знать, есть ли связь между тем, что Катар получил право на проведение Чемпионата мира и дальнейшими событиями".

Книга написана после коррупционного скандала в 2015 году, из-за чего Блаттер покинул свой пост. The Times отмечает, что это произведение попытка футбольного чиновника "оправдать" 17 лет, которые он провел в руководстве ФИФА.

29 июля 2018 года в своем Twitter Блаттер написал: "Катар выиграл после политического вмешательства бывшего президента Франции Саркози и вице-президента ФИФА Платини. Больше информации в моей книге".

Блаттер еще в 2015 году обвинял бывших президентов Франции и Германии Николя Саркози и Кристиана Вульффа в давлении при выборе места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Он также заявлял, что за кампанией по обвинению в коррупции руководителей ФИФА стоит Платини.

Обновлено в 10:58 По словам экс-руководителя ФИФА Йозефа Блаттера, победа заявки Катара стала возможной в результате противозаконной негласной договорённости и политического давления.

Обновлено в 13:34 Экс-глава ФИФА утверждает, победа заявки Катара стала возможной из-за сговора и политического давления со стороны Мишеля Платини, бывшего президента УЕФА, который входил в комиссию.