Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников, - МИД. ФОТО (5 новостей) «В Украину спецрейсом доставили гуманитарную медицинскую помощь от государства Катар для поддержки в борьбе против пандемии коронавируса»

"26 мая 2020 года в аэропорт "Борисполь" спецрейсом Qatar Airways прибыл самолет с гуманитарной медицинской помощью от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19. Груз весом почти 9 тонн содержит средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в частности, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны", - сообщили в министерстве.

По словам дипломатов, предоставленная гуманитарная помощь - результат договоренностей, достигнутых между Президентом Украины Владимиром Зеленским и эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с чрезвычайным и полномочным послом Государс...

Обновлено в 18:27 Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Обновлено в 18:52 В аэропорт "Борисполь" спецрейсом "Qatar Airways" прибыл самолет с гуманитарной медицинской помощью от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19.