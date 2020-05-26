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УНН УНН · · Обновлено в 18:52
· Самолет · МИД · Катар
Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников, - МИД. ФОТО

Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников, - МИД. ФОТО (5 новостей)

«В Украину спецрейсом доставили гуманитарную медицинскую помощь от государства Катар для поддержки в борьбе против пандемии коронавируса»

"26 мая 2020 года в аэропорт "Борисполь" спецрейсом Qatar Airways прибыл самолет с гуманитарной медицинской помощью от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19. Груз весом почти 9 тонн содержит средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в частности, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны", - сообщили в министерстве.

По словам дипломатов, предоставленная гуманитарная помощь - результат договоренностей, достигнутых между Президентом Украины Владимиром Зеленским и эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с чрезвычайным и полномочным послом Государс...

Обновлено в 18:27 Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Обновлено в 18:52 В аэропорт "Борисполь" спецрейсом "Qatar Airways" прибыл самолет с гуманитарной медицинской помощью от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 17:30 Во вторник спецрейс авиакомпании "Qatar Airways" доставил в Украину гуманитарную медицинскую помощь от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19, сообщило Министерство…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 17:48 В Украину спецрейсом доставили гуманитарную медицинскую помощь от государства Катар для поддержки в борьбе против пандемии коронавируса.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 18:27 Катар прислал почти 9 тонн гуманитарной медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Гуманитарный груз в аэропорту "Борисполь" встретили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с послом…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 18:52 В аэропорт "Борисполь" спецрейсом "Qatar Airways" прибыл самолет с гуманитарной медицинской помощью от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19.
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