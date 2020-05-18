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Катастрофа на авиашоу в Канаде попала на видео

Катастрофа на авиашоу в Канаде попала на видео (3 новости и 1 видео)

«В результате катастрофы погибла капитан Дженн Кейси»

В Канаде во время авиашоу разбился самолет канадской авиагруппы Snowbirds. Видео авиакатастрофы опубликовано в YouTube.

Сообщается, что два самолета вылетели из аэропорта Камлупс примерно в 11:30 утра. Один из них повернул влево, а затем упал на землю.

Свидетели видели, как по крайней мере один пилот катапультировался до падения самолета. Он приземлился на крыше дома и был спасен пожарной службой. Второй пилот, капитан Дженн Кейси, погибла.

Ранее сообщалось, что в США разбился истребитель пятого поколения. Также Корреспондент писал, в Индии разбился истребитель МиГ-29.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  18.05.20, 11:40 В результате катастрофы погибла капитан Дженн Кейси.
MIGnews MIGnews  ·  18.05.20, 12:52 Самолет разбился возле аэропорта и повредил жилой дом.
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