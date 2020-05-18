В Канаде во время авиашоу разбился самолет канадской авиагруппы Snowbirds. Видео авиакатастрофы опубликовано в YouTube.
Сообщается, что два самолета вылетели из аэропорта Камлупс примерно в 11:30 утра. Один из них повернул влево, а затем упал на землю.
Свидетели видели, как по крайней мере один пилот катапультировался до падения самолета. Он приземлился на крыше дома и был спасен пожарной службой. Второй пилот, капитан Дженн Кейси, погибла.
Ранее сообщалось, что в США разбился истребитель пятого поколения. Также Корреспондент писал, в Индии разбился истребитель МиГ-29.
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