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Катастрофа на авиашоу в Канаде попала на видео (3 новости и 1 видео) «В результате катастрофы погибла капитан Дженн Кейси»

В Канаде во время авиашоу разбился самолет канадской авиагруппы Snowbirds. Видео авиакатастрофы опубликовано в YouTube.

Сообщается, что два самолета вылетели из аэропорта Камлупс примерно в 11:30 утра. Один из них повернул влево, а затем упал на землю.

Свидетели видели, как по крайней мере один пилот катапультировался до падения самолета. Он приземлился на крыше дома и был спасен пожарной службой. Второй пилот, капитан Дженн Кейси, погибла.

Ранее сообщалось, что в США разбился истребитель пятого поколения. Также Корреспондент писал, в Индии разбился истребитель МиГ-29.

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