Катастрофа самолета МАУ: Верховная Рада возложила ответственность на Иран (6 новостей) «14 января Верховная Рада поддержала заявление, которым возложила на Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет Международных авиалиний Украины»

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления № 2726 о заявлении ВРУ в связи с трагической гибелью рейса PS752 авиакомпании МАУ в результате его сбивания в Иране. Соответствующее решение поддержали 368 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, проект постановления предусматривает одобрение Заявления Верховной Рады Украины в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS 752 авиакомпании Международные авиалинии Украины вследствие его сбивания Исламской Республикой Иран.

В своем заявлении Верховная Рада Украины выражает глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы 8 января 2020 года, и коллективу авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в связи с утратой коллег. Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат.

Кроме того, в заявлении говорится, что Верховная Рада Украины ожидает официальные извинения Исламской Республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую Республику Иран признать свою полную ответственность.

Верховная Рада открылась и тут же ушла перерыв

Верховная Рада Украины настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставление всякого возможного содействия их работе.

Также, ВР призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.