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Мир
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 11:14
· Аэропорт · Май
Катастрофа самолета в «Шереметьево»: авиаэксперт указал на грубое нарушение правил безопасности (видео)

Катастрофа самолета в «Шереметьево»: авиаэксперт указал на грубое нарушение правил безопасности (видео) (7 новостей и 1 видео)

«Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево»

В воскресенье, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево произошла смертельная катастрофа с лайнером Sukhoi Superjet 100. Во время аварийной посадки самолет загорелся. По предварительной информации, в салоне находились 78 человек. Из них 41 пассажир погиб. Лайнер должен был лететь из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает Информатор. Самолет подал диспетчерам сигнал бедствия буквально сразу после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Он не смог приземлиться с первого раза, а со второй попытки ударился шасси, затем носом о полосу. В результате ударов из лайнера вылилось топливо и он загорелся. Эвакуация людей с охваченного пламенем борта самолета произошла за 55 секунд. Но, к сожалению, всем спастись не удалось. По состоянию на 23:00, сообщалось, что 13 пассажиров погибли, еще 11 пострадали, их оперативно госпитализировали. Среди погибших были двое детей. Что касается того, как произошла трагедия, официальной версии пока нет. Люди, которые находились на борту рассказали, что в самолет ударила молния. Один из выживших пассажиров увидел, как хвостовая часть начала гореть и сообщил экипажу. Пилот принял решение экстренно возвращаться в Шереметьево. Но уже во время посадки из-за разлитого топлива из полных баков и ударов об землю пожар разгорелся еще с большей силой. Во время первой попытки захода на посадку у самолета была слишком высокая скорость, и приземлиться он не смог. При повторной попытке отказали все системы автоматического управления, которые обеспечивали посадку. По информации производителя, SSJ 100 выгорел полностью. Борт был выпущен в августе 2017 года и прошел последнее техобслуживание в апреле 2019 года. Специалисты также утверждают, что лайнер загорелся еще до посадки, а очаг возгорания находился не в двигателях, а в электропроводке. По состоянию на 23:50 стало известно, что количество жертв увеличилось до 41 человека. Также следственный комитет РФ заявил, что 28 человек продолжают находиться в терминале, где им оказывают помощь. Аэропорт Шереметьево работает в ограниченном режиме — только одна полоса. На данный момент следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. По состоянию на 00:50 авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала список выживших пассажиров рейса «Москва — Мурманск». Всего выжили 33 пассажира, 5 из них госпитализированы. Как сообщалось, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве (РФ).

Обновлено в 10:12 В воскресенье, 5 мая, масштабный пожар в лайнере Sukhoi Superjet 100 российской компании "Аэрофлот" привел к смерти 41 человека.

Обновлено в 11:14 Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево".

ФОТО К НОВОСТИ: «Катастрофа самолета в «Шереметьево»: авиаэксперт указал на грубое нарушение правил безопасности (видео)»
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ТСН ТСН  ·  06.05.19, 07:26 Всего погиб 41 человек.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.05.19, 09:09 Пассажиры потерпевшего катастрофу в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которые сидели первыми к выходу из салона, в нарушение правил безопасности эвакуировались вместе с багажом.
Газета День Газета День  ·  06.05.19, 10:05 В российском Шереметьево при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  06.05.19, 10:12 В воскресенье, 5 мая, масштабный пожар в лайнере Sukhoi Superjet 100 российской компании "Аэрофлот" привел к смерти 41 человека.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.05.19, 11:14 Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево".
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