При разборе обломков потерпевшего крушение самолета под Алматы был спасен грудной ребенок, который летел вместе с матерью. Об этом сообщает Героем дня стал полицейский Жаксылык Султанов, который и обнаружил женщину неподалеку от частного дома (находится неподалеку от аэропорта). «Там (у дома. Ред.) лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала. Наверное, оттого, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик, она придерживала его левой рукой, правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала», — рассказал правоохранитель. По его словам, малыш был передан медикам, поскольку спасать его нужно было быстро. Самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, разбился сразу после взлета. Согласно последним данным, число погибших в авиакатастрофе уже достигло 15 человек. Ранее, заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.