  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Катастрофа в Казахстане. Самолет протаранил здание
Мир
Голос.UA Голос.UA ·
· Крушение · Самолет · Дети · Ребенок
Катастрофа в Казахстане. Самолет протаранил здание

Катастрофа в Казахстане. Самолет протаранил здание (4 новости и 1 видео)

«Казахстанская авиакомпания Bek Air, чей самолет в пятницу потерпел крушение близ Алма-Аты, отменила порядка 100 рейсов с 27 по 31…»

При разборе обломков потерпевшего крушение самолета под Алматы был спасен грудной ребенок, который летел вместе с матерью. Об этом сообщает Героем дня стал полицейский Жаксылык Султанов, который и обнаружил женщину неподалеку от частного дома (находится неподалеку от аэропорта). «Там (у дома. Ред.) лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала. Наверное, оттого, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик, она придерживала его левой рукой, правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала», — рассказал правоохранитель. По его словам, малыш был передан медикам, поскольку спасать его нужно было быстро. Самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, разбился сразу после взлета. Согласно последним данным, число погибших в авиакатастрофе уже достигло 15 человек. Ранее, заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Катастрофа в Казахстане. Самолет протаранил здание»
Фото Катастрофа в Казахстане. Самолет протаранил здание
Фото Отменено порядка 100 рейсов казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алма-Атой
Фото Крушение самолета в Казахстане: полицейскому удалось спасти грудного ребенка
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.12.19, 18:07 Казахстан потрясла мощная авиакатастрофа. в Алма-Ате при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе. По последним…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 19:37 Казахстанская авиакомпания Bek Air, чей самолет в пятницу потерпел крушение близ Алма-Аты, отменила порядка 100 рейсов с 27 по 31 декабря, сообщает Комитет гражданской авиации министерства индустрии и…
Facenews Facenews  ·  27.12.19, 19:42 При разборе обломков потерпевшего крушение самолета под Алматы был спасен грудной ребенок, который летел вместе с матерью. Героем дня стал полицейский Жаксылык Султанов, пишет FaceNews.ua. «Там (у дома.…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В джунглях Мексики нашли огромный дворец майя (Видео)

В джунглях Мексики нашли огромный дворец майя (Видео)
В авиакатастрофе в Казахстане погиб военный топ-чиновник

В авиакатастрофе в Казахстане погиб военный топ-чиновник
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек

В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту:…
Авиакатастрофа в Казахстане: самолет с 95 пассажирами врезался в частный дом

Авиакатастрофа в Казахстане: самолет с 95 пассажирами врезался в частный…
В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту: Погибли семеро

В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту:…
Тайный Санта 80 lvl: Билл Гейтс прислал незнакомке 37 кг подарков

Тайный Санта 80 lvl: Билл Гейтс прислал незнакомке 37 кг…
Хотим сделать свой нормандский формат – президент Грузии

Хотим сделать свой нормандский формат – президент Грузии
В РФ придумали ответ на санкции против «Северного потока – 2»

В РФ придумали ответ на санкции против «Северного потока –…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Скандальный экс-капитан Арсенала согласовал личный контракт с Гертой

Скандальный экс-капитан Арсенала согласовал личный контракт с Гертой
Выдающийся немецкий атлет раскрыл секрет сжигания жира

Выдающийся немецкий атлет раскрыл секрет сжигания жира
В канун Нового года: Монатик выпустил новый миниальбом

В канун Нового года: Монатик выпустил новый миниальбом
Идеи новогодних подарков для бабушки и дедушки

Идеи новогодних подарков для бабушки и дедушки
Ожирение может «убить» интеллект – врачи

Ожирение может «убить» интеллект – врачи
Что пить на Новый год если ты за рулем: зимние безалкогольные напитки

Что пить на Новый год если ты за рулем: зимние…
ФОТО. Свитолина и Монфис прибыли в Австралию. Готовятся к старту сезона

ФОТО. Свитолина и Монфис прибыли в Австралию. Готовятся к старту…
Нападавшему на журналистов на суде по делу Шеремета объявили подозрение

Нападавшему на журналистов на суде по делу Шеремета объявили подозрение
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.