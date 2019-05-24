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Катастрофический паводок на западе Украине: Зеленский подписал указ о неотложных мерах

Катастрофический паводок на западе Украине: Зеленский подписал указ о неотложных мерах (3 новости)

«Владимир Зеленский / president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера…»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 24 мая.

Согласно указу, Кабмин должен безотлагательно обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий чрезвычайной ситуации, усиление контроля над реализацией мероприятий по их преодолению.

Правительству поручено решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий паводков и нормализации обстановки на пострадавших территориях.

Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА должен обеспечить ликвидацию последствий ЧС, в том числе, проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.

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"Обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости. Осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и меры, предпринимаемые для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности", – говорится в указе.

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Главред Главред  ·  24.05.19, 22:52 Владимир Зеленский / president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях...
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