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Католическое Рождество: история и особенности праздника, что нельзя делать

Католическое Рождество: история и особенности праздника, что нельзя делать (5 новостей)

«Категорически запрещено делать грязную работу и сквернословить»

25 декабря во всем мире отмечается католическое Рождество. Христиане украшают свои дома яслями с фигурками младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа и соломой, которая является главным символом Рождества. Красиво украшенная елка также занимает у католиков почетное место. Католическое Рождество – это особый праздник, который наполняет души людей теплом и радостью.

В Вифлееме, Дева Мария родила Иисуса Христа. В яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Через некоторое время пришли мудрецы с Востока, которые узнали о появлении Мессии. Дорогу к городу им указала яркая звезда. Рождение Иисуса Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

Народные приметы на 25 декабря

– На улице солнце – примета к тому, что праздники будут удачными.

Католическое Рождество: история праздника, подарки и традиции
Католическое Рождество: история праздника, подарки и традиции

– Хмурое утро – ждите ранней весны.

– Какая погода 25 декабря, такой она будет и 31 декабря.

25 декабря – Рождество Христово

Что можно делать 25 декабря

1. Простите всех людей, на которых вы держали обиду.

2. Со всей семьей искренне помолитесь Богу и поблагодарите за все, что у вас есть.

Что нельзя делать 25 декабря

1. На Рождество Христово нельзя заниматься физическим трудом.

2. Ни с кем не ссорьтесь в этот день. Злословить в такой большой праздник – большой грех.

3. Посетите в этот день своих родственников и близких.

ФОТО К НОВОСТИ: «Католическое Рождество: история и особенности праздника, что нельзя делать»
Фото Католическое Рождество: история и особенности праздника, что нельзя делать
Фото Католическое Рождество 2018: как отмечают праздник и что нельзя делать в этот день
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