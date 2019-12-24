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Католическое Рождество: история праздника, подарки и традиции

Католическое Рождество: история праздника, подарки и традиции (2 новости)

«Католическое Рождество принято отмечать вечерней молитвой в храме. В сочельник – 24 декабря – в священники римско-католической церкви продолжают причащать…»

Католическое Рождество в Одессе

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Униан Униан  ·  24.12.19, 12:20 Католическое Рождество принято отмечать вечерней молитвой в храме. В сочельник – 24 декабря – в священники римско-католической церкви продолжают причащать прихожан и освящать детей.
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