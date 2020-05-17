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Facenews Facenews · · Обновлено в 17:15
· Польша · Церковь · Ребенок
Католицька церква Польщі попросила Ватикан розслідувати сексуальне насильство над дітьми

Католицька церква Польщі попросила Ватикан розслідувати сексуальне насильство над дітьми (4 новости)

«В прошлом году Папа Римский Франциск пообещал бороться с сексуальным насилием над детьми в церкви»

Глава римо-католической церкви Польши сказал, что он просит Ватикан расследовать факт сокрытия сексуального насилия над детьми со стороны священников.Об этом сообщает BBC – передает FaceNews.ua.Архиепископ Войцех Полак призвал Ватикан «начать разбирательство» после выхода документального фильма на эту тему.

Он ожидает, что католическая церковь назначит следователя по этому делу.Документальный фильм «Игра в прятки» повествует о двух братьях, которые пытаются противостоять сексуальному насилию со стороны священника. Там упоминают, что старший епископ знал об этой истории в течение многих лет, но не предпринял никаких действий.Фильм просмотрели почти 3 миллиона человек на YouTube. Это второй документальный фильм на эту тему братьев Марека и Томаша Секельски....

Обновлено в 17:15 Как сообщается, архиепископ Войцех Полак призвал Ватикан расследовать вероятное сокрытие сексуального насилия над детьми со стороны священнослужителей после того, как в видеопрокат вышел документальный фильм "Игра в прятки" о домогательствах в церкви. В фильме речь идет о двух братьях, которые пострадали от сексуального насилия со стороны священника. Однако, об этих злодеяниях знал епископ, но он ничего не предпринял.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.05.20, 12:20 В прошлом году Папа Римский Франциск пообещал бороться с сексуальным насилием над детьми в церкви
Главком Главком  ·  17.05.20, 16:31 Минулого року Папа Римський Франциск пообіцяв боротися з сексуальним насильством над дітьми у церкві
РБК Украина РБК Украина  ·  17.05.20, 17:15 Глава Римско-католической церкви Польши просит Ватикан расследовать скрытое сексуальное насилие над детьми со стороны священников. Просьба поступила после выхода документального фильма о домогательствах…
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