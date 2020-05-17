Католицька церква Польщі попросила Ватикан розслідувати сексуальне насильство над дітьми

Глава римо-католической церкви Польши сказал, что он просит Ватикан расследовать факт сокрытия сексуального насилия над детьми со стороны священников.Об этом сообщает BBC – передает FaceNews.ua.Архиепископ Войцех Полак призвал Ватикан «начать разбирательство» после выхода документального фильма на эту тему.

Он ожидает, что католическая церковь назначит следователя по этому делу.Документальный фильм «Игра в прятки» повествует о двух братьях, которые пытаются противостоять сексуальному насилию со стороны священника. Там упоминают, что старший епископ знал об этой истории в течение многих лет, но не предпринял никаких действий.Фильм просмотрели почти 3 миллиона человек на YouTube. Это второй документальный фильм на эту тему братьев Марека и Томаша Секельски....

Обновлено в 17:15 Как сообщается, архиепископ Войцех Полак призвал Ватикан расследовать вероятное сокрытие сексуального насилия над детьми со стороны священнослужителей после того, как в видеопрокат вышел документальный фильм "Игра в прятки" о домогательствах в церкви. В фильме речь идет о двух братьях, которые пострадали от сексуального насилия со стороны священника. Однако, об этих злодеяниях знал епископ, но он ничего не предпринял.