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Казак Гаврилюк строит большой дом в Карпатах вблизи озера и водопада ВИДЕО

Казак Гаврилюк строит большой дом в Карпатах вблизи озера и водопада ВИДЕО (4 новости и 1 видео)

«Бывший депутат строит жилье в живописном украинском селе»

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк, известный как "казак Гаврилюк", строит 3-этажный деревянный дом в Карпатах. И это несмотря на то, что живет экс-политик только на зарплату.

Дом Гаврилюк возводит в селе Нижний Березов, что в Косовском районе Ивано-Франковской области. Он почти достроен. Журналист Василий Крутчак снял целое видео о здании и передал его TK Media.

Площадь дома составляет около 550 квадратных метров. Рядом с ним – озеро, река, водопад и леса Карпат.

Дом экс-нардепа Гаврилюка в Карпатах

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Сам бывший политик в свою декларацию дом не вносил. Однако местные жители Нижнего Березова уверенно называют это сооружение "домом Гаврилюка". Подтверждает это и работник строительства, представившийся братом тестя экс-нардепа.

Мужчина при журналисте позвонил своему брату Ивану (отцу жены Гаврилюка) и спросил, "будет ли Михась". Тот ответил, что бывший нардеп приедет после обеда, потому что на строительство должны привезти окна и двери.

Как выглядит дом Гаврилюка в Карпатах: видео

Заметим, декларация Михаила Гаврилюка за 29 августа 2019 года достаточно скромная. Он указал лишь зарплату народного депутата в размере 381 тысячи гривен, а его жена Ярина – почти 7 тысяч гривен помощи от государства при рождении ребенка. Других доходов и денежных сбережений у супругов нет.

Какую недвижимость имеет Гаврилюк и на чем ездит:

  • квартиру в Черновцах площадью 30,8 квадратных метров;

  • жилой дом в селе Яровка в Черновицкой области площадью 100 квадратных метров;

  • автомобиль SSANG YONG 2008 года выпуска.

    • Что известно о Михаиле Гаврилюке? Во время Майдана его раздели и пытали "беркутовцы", а эти кадры обошли весь мир. После этого казак Гаврилюк стал известным. Ему сочувствовали тысячи людей и восприняли его как мученика. Гаврилюк не утратил шанс и в 2015 году ушел в политику. Он баллотировался по мажоритарке как кандидат от "Народного фронта" не в родных краях в Черновицкой области, а на 95-м округе на Киевщине – это Ирпень и Киево-Святошинском районе. Тогда Гаврилюк победил и стал народным депутатом VIII созыва.

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    Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.01.20, 15:59 Бывший депутат строит жилье в живописном украинском селе.
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