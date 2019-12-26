Каждый пятый украинец будет праздновать Рождество дважды - опрос (6 новостей) «Более 20% украинцев, опрошенных социологами в декабре, заявили, что празднуют Рождество дважды - 25 декабря и 7 января»

В Украине 21% населения собираются праздновать Рождество оба раза - 25 декабря и 7 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные общенационального исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

"Большинство украинцев, как и в прошлом году, намерены праздновать Рождество 7 января следующего года - 67% (в 2017 году - 76%, в 2018 году - 69%), еще 21% (в 2018 году - 17%) будут праздновать оба раза - и 25 декабря, и 7 января, и только 4% (4% и в 2018 году) ответили, что будут праздновать только 25 декабря", - указали социологи.

Как отмечается, не будет праздновать Рождество вообще 6% (8% в прошлом году).

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Обновлено в 13:53 67,4% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, собираются праздновать Рождество 7 января. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. 4,1% опрошенных собираются праздновать Рождество 25 декабря, 20,8% - праздновать обе даты, 5,5% -

Обновлено в 14:35 Более 20% украинцев, опрошенных социологами в декабре, заявили, что празднуют Рождество дважды - 25 декабря и 7 января.