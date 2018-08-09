Каждый третий украинец выбрал семейного врача, - Супрун

Больше всего деклараций с семейными врачами подписали в Винницкой области, сообщила исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.По состоянию на 9 августа декларации с семейными врачами подписали 14,8 млн украинцев, то есть каждый третий. Об этом в Facebook сообщила исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.
Она отметила, что лучшие результаты демонстрирует Винницкая область там 56% жителей выбрали себе семейного врача. Следом идут Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах почти у каждого второго уже есть свой врач.
Супрун призвала украинцев не затягивать с выбором доктора.
Бессрочная кампания по выбору семейного доктора стартовала 2 апреля. Каждый пациент может подписать декларацию с одним врачом, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам.
Обновлено в 19:02 Она отметила, что лучшие результаты демонстрирует Винницкая область там 56% жителей выбрали себе семейного врача. Следом идут Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах почти у каждого второго уже есть свой врач.
Обновлено в 20:04 Самые активные жители Винницкой и Полтавской областей - здесь каждый второй выбрал врача.