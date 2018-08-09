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Гордон Гордон · · Обновлено в 20:04
· Декларация · Область
Каждый третий украинец выбрал семейного врача, - Супрун

Каждый третий украинец выбрал семейного врача, - Супрун (6 новостей)

«Уже каждый третий украинец определился с семейным врачом»

Больше всего деклараций с семейными врачами подписали в Винницкой области, сообщила исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.По состоянию на 9 августа декларации с семейными врачами подписали 14,8 млн украинцев, то есть каждый третий. Об этом в Facebook сообщила исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Она отметила, что лучшие результаты демонстрирует Винницкая область там 56% жителей выбрали себе семейного врача. Следом идут Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах почти у каждого второго уже есть свой врач.

Супрун призвала украинцев не затягивать с выбором доктора.

Бессрочная кампания по выбору семейного доктора стартовала 2 апреля. Каждый пациент может подписать декларацию с одним врачом, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам.

Экс-глава Госэкоинспекции
Экс-глава Госэкоинспекции "забыл" указать в декларациях имущество…

Обновлено в 19:02 Она отметила, что лучшие результаты демонстрирует Винницкая область там 56% жителей выбрали себе семейного врача. Следом идут Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах почти у каждого второго уже есть свой врач.

Обновлено в 20:04 Самые активные жители Винницкой и Полтавской областей - здесь каждый второй выбрал врача.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Капитал Капитал  ·  09.08.18, 16:55 На сегодня уже 14,8 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Об этом сообщила у себя в Facebook и.о. министра охраны здоровья Ульяна…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.08.18, 17:16 Сегодня 14,8 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  09.08.18, 18:45 Уже каждый третий украинец определился с семейным врачом
РБК Украина РБК Украина  ·  09.08.18, 18:47 Декларации с врачами подписали 14,8 млн украинцев. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.По словам Супрун, каждый третий украинец подписал декларацию с врачом. Больше…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.08.18, 20:04 Самые активные жители Винницкой и Полтавской областей - здесь каждый второй выбрал врача.
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Каждый третий украинец выбрал семейного врача, - Супрун

Каждый третий украинец выбрал семейного врача, - Супрун
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