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Келли Крафт официально выдвинута на должность постпреда США в ООН

Келли Крафт официально выдвинута на должность постпреда США в ООН (9 новостей)

«Президент США официально выдвинул посла в Канаде Келли Крафт на должность постпреда»

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Уведомление направили Сенату 2 мая. Если Сенат утвердит кандидатуру Крафт, она сменит на этом посту Никки Хейли, ранее объявившую о своем уходе.

"Спустя месяц после промежуточных выборов в Конгресс, 7 декабря, Трамп выдвинул преемницей Хейли главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Ее кандидатуру должен был утвердить Сенат, однако формальное выдвижение кандидата так и не было оформлено", - говорится сообщении Deutsche Welle.

16 февраля Науэрт заявила, что больше не претендует на этот пост. "В лучших интересах моей семьи я больше не предоставляю свое имя для рассмотрения", - сказано в заявлении на сайте ведомства.

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Утверждение кандидатуры Крафт в Сенате должно пройти в два этапа: сначала в комитете по иностранным делам, а затем - общим голосованием. Келли Крафт - действующий посол США в Канаде. Ее муж, угольный миллиардер Джо Крафт, является многолетним спонсором партии республиканцев.

9 октября 2018 года Трамп принял отставку постпреда страны при ООН Хейли.

ФОТО К НОВОСТИ: «Келли Крафт официально выдвинута на должность постпреда США в ООН»
Фото Трамп представил Сенату кандидатуру постпреда США при ООН
Фото Трамп представил Сенату кандидатуру постпреда США при ООН
Фото Трамп висунув кандидата на посаду постпреда США при ООН
Фото Трамп выдвинул на должность постпреда США при ООН Келли Крафт
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Facenews Facenews  ·  03.05.19, 04:25 Если кандидатуру нынешнего посла в Канаде Келли Крафт утвердит Сенат, она станет новым постоянным представителем США при ООН. Хезер Науэрт отказалась претендовать на эту должность по семейным обстоятельствам.Президент…
РБК Украина РБК Украина  ·  03.05.19, 04:58 Президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт. Соответствующее уведомление было направлено…
УНН УНН  ·  03.05.19, 05:28 Сейчас Крафт занимает пост посла США в Канаде. Теперь ее кандидатуру на новую должность должна утвердить верхняя палата американского парламента. Дата соответствующих слушаний пока неизвестна.…
Украинская правда Украинская правда  ·  03.05.19, 07:15 Президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  03.05.19, 07:25 Президент США официально выдвинул посла в Канаде Келли Крафт на должность постпреда.
Главком Главком  ·  03.05.19, 07:30 Президент США Дональд Трамп оголосив про свій намір призначити Келлі Крафт, яка зараз служить послом у Канаді, постійним представником Сполучених Штатів при ООН. Про це зазначається в офіційному повідомленні…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.05.19, 07:40 Представлять США будет посол Штатов в Канаде, жена республиканского спонсора-миллиардера Келли Крафт.
Голос.UA Голос.UA  ·  03.05.19, 08:52 Президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт. Соответствующее уведомление было направлено…
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